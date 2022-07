Rakovina prostaty: Poznáte ji i podle nohou

Ve většině případů se rakovina prostaty nešíří dále do těla. Některé typy rakoviny prostaty jsou ale mnohem agresivnější a mohou se tak rychle šířit do okolních tkání, proto je nutné vznik nemoci odhalit co nejdříve, jak na svém webu uvádí Mayo klinika.

Symptomy

Rakovina prostaty nemusí mít při svém vzniku žádné příznaky, v dalších stadiích se ale projevuje mimo jiné také:

problémy s močením

krví v moči

zeslabeným proudem při močení

bolestí kostí

ztrátou hmotnosti

erektylní dysfunkcí

Pokud na sobě pozorujete některé z těchto symptomů, okamžitě kontaktujte svého lékaře a dostavte se na prohlídku.

Pokročilá stadia rakoviny prostaty se ale mohou projevovat dokonce i otokem na dolních končetinách. Jde o příznak toho, že se rakovina rozšiřuje do nohou, konkrétně do lymfatických uzlin na dolních končetinách, jak na svém webu uvádí Cancer Research UK.

Lymfatické uzliny jsou součástí složitého systému žláz a trubic rozložených po celém těle, který nám pomáhá nejen filtrovat tělesné tekutiny, ale také bojovat s infekcemi v těle. Jedny z mnoha lymfatických uzlin v těle se nacházejí v oblasti třísel. Tyto uzliny jsou tak prostatě velmi blízko a rakovina se do nich může lehce rozšířit.

V momentě, kdy se rakovinové buňky dostanou do lymfatických uzlin, dochází k otoku. Zabraňují totiž odtoku tekutiny, kterou lymfatický systém filtruje, a ta se následně hromadí v končetinách. Tento typ otoku se nazývá lymfedém.

Jak poznat lymfedém

Tento typ otoku poznáte tak, že budete pociťovat ztuhlost a těžkost končetin a nejspíše vám začnou být těsné kalhoty. Lymfedém je na dotyk měkký a můžete ho lehce stlačit prsty.

Otok nohou ale neznamená, že máte rakovinu prostaty, je ale jedním z možných příznaků této nemoci.

Zdroj: Mayo Clinic, Cancer Research UK

