Účinky zázvoru znali už ve středověku. Posiluje imunitu, pomáhá proti migréně, předávkování je ale nebezpečné

I když to na červen příliš nesedí, poslední dny přinesly časté kolísání teplot. A to je velký nápor na naše zdraví. Snadno tak přicházejí trable, jako je rýma, kašel nebo nachlazení. Existuje celá řada darů přírody, které posilují naši imunitu. Zázvor umí být velmi dobrým spojencem. Jaké jsou jeho výhody a kdo by se mu měl raději vyhnout?

Zázvor je oblíbený po celém světě. Získává se z oddenků rostliny, která se nazývá zázvor pravý (Zingiber officinale). Díky své typické výrazné chuti a vůni má široké využití zejména v exotických kuchyních. Hodně je ale také vyhledáván jako lék, a to na nepřebernou řadu obtíží.

Jeho účinky jsou notoricky známé a využívali je už Indové nebo Číňané již před více než třemi tisíci lety, nicméně se doposud neví, odkud přesně pochází. Díky výpravám mořeplavců se toto zázračné koření rozšířilo po celém světě a v období starověku byl dokonce zázvor jedním z nejvíce používaných dochucovadel na území celé Evropy.

Účinků na naše zdraví je moře

Typickou nezaměnitelnou vůni dodávají zázvoru esenciální oleje, jenže to není vše, co v něm najdeme. Je totiž i plný vitamínů - A, B1, B2, C, E. Obsahuje i spoustu minerálních látek - sodík, draslík, vápník, železo, fosfor a hořčík. Jednou z mnoha látek, které jsou prospěšné pro naše zdraví, je také gingerol, který má na svědomí jeho typickou pikantní chuť.

Zázvorový čaj

Potřebujeme: čerstvý zázvor (max. 4 gramy), med, hřebíček a skořici

Postup: Čerstvý oddenek nastrouháme, přesypeme do konvice, zalijeme horkou vodou a louhujeme pět minut. Pak zázvor z čaje odstraníme, podle chuti můžeme přidat citronovou nebo pomerančovou šťávu a necháme mírně vychladnout. K dochuzení využijeme lžíce medu, špetky skořice a hřebíčku.

Tato látka je svým chemickým složením silně příbuzná kapsaicinu, který je obsažen v chilli papričkách. Při tepelné úpravě se pak mění na zingeron, který se hojně využívá například v potravinářském průmyslu, a to při výrobě parfémů.

V různých podobách má zázvor kladné účinky také na trávení, přičemž je schopen potlačit pálení žáhy, nadýmání a také podpořit trávení a chuť k jídlu. Využívá se také jako prevence proti rýmě a chřipce, pomáhá též v boji s nevolností a migrénou a v neposlední řadě podporuje organismus v boji proti rakovině.

Zázvor má mnoho tváří

Jeho potenciál v kuchyni je bezesporu opravdu vysoký a obecně je v ní nenahraditelným pomocníkem. Používá se k ochucení pokrmů z mořských plodů, kachního a vepřového masa a také k lepší stravitelnosti těžkých jídlel. Uplatnění najde ale také ve sladkých moučnících nebo cukroví a jako hlavní složka ochucených limonád, kterým dodá grády.

Čerstvý zázvor - vaření, pečení, čaje, zmrzlina, limonáda

- vaření, pečení, čaje, zmrzlina, limonáda Sušený zázvor - vaření, pečení, polévky, sladké pečivo, přísada různých kořenicích směsí

- vaření, pečení, polévky, sladké pečivo, přísada různých kořenicích směsí Nakládaný zázvor - obecně se nakládá do medu, cukru nebo také etanolu, následně se využívá jako součást bonbónů, lízátek či žvýkaček, četně též jako potravinový doplněk nebo přísada do alkoholických nápojů, najdete ho i jako přílohu k oblíbenému sushi

Kdo by se měl zázvoru vyhýbat?

Zcela nevhodný je díky svým účinkům pro děti do dvou let a také pro dlouhodobě nemocné - například diabetiky. V kombinaci s jinými léky může také zázvor způsobit zdravotní potíže, tudíž je třeba se předtím poradit s doktorem nebo alespoň lékárníkem.

Denní množství zázvoru by obecně nemělo přesáhnout 1 gram v sušené formě a 4 gramy v čerstvém stavu, to platí i u zcela zdravých jedinců. V případě požití větší množství se totiž mohou dostavit příznaky předávkování a to není zrovna žádoucí. Objevit se totiž může nevolnost, pálení žáhy, průjem nebo také srdeční poruchy.

