Kosmatice jsou řízky pro chudé. Jídlo téměř zadarmo připravovaly už naše babičky

Na "řízky chudých" dříve mnoho babiček vyráželo zkraje léta velmi často na zahrádku nebo na nejbližší stráň, kde do okolí zářily bílé květy černého bezu. Natrhala se jich většinou celá taška, jejíž obsah se následně začal zpracovávat – v prvé řadě se ihned namočil do slané vody, aby se zbavil nečistot a různé havěti.

Smažené i ve sladké verzi

Pro smaženou kosmatici jsou ideálním zpola rozvité květy bezu. S čerstvě nakopanými novými bramborami jsou pak i velmi chutnou a zejména zdravou pochoutkou. Samotnou kosmatici ale lze udělat i na sladko.

Dokonce v italské kuchyni se takovému pokrmu říká "fiori di sambuco fritti". V české kuchyni se dá pak ve sladké verzi kosmatice osmažit na másle, pocukrovat a posypat skořicí. Jiná verze sladké kosmatice pak doporučuje přidat do těstíčka sladké bílé víno a trochu skořicového cukru.

Černý bez patří mezi nejoblíbenější a také nejznámější léčivé rostliny s mnohostranným účinkem. Má široké uplatnění v léčitelství, ať už jde o čaje, zábaly, koupele, masti či tinktury.

Oblibu získaly i ve světě

Ve světě se smažené květy černého bezu podávají s tvarohem, jinde i s jogurtem. Například Angličané tomu říkají "frowers of elder" nebo Švédové "Fläderblommor". Také naši sousedé v Rakousku připravují Holunderkűchlein s černým pivem. Podobný recept najdeme i v jižních Čechách či v Podkrkonoší.

Kosmatice i jako inspirace umění

Akademický malíř a šéf ateliéru na Akademii výtvarných umění Michael Rittstein zná velmi dobře kosmatici nejen jako jídlo, ale i jako věc výtvarného zájmu. „Existuje mnoho autorů, kteří mají jako svou inspiraci bílé květy černého bezu. Možná to i já jednou zkusím, jelikož mám chalupu na Šumavě, kde je bezu plno, a dokonce mi roste i přímo na zahradě,“ říká Rittstein.

Také tento akademický malíř doporučuje kosmatici jako lahodný pokrm. „Na smažené kosmatici si pochutnávám minimálně jednou za rok. Nejraději ji mám s bramborovou kaší a osmaženou cibulkou. Je to zkrátka trochu něco jiného, co dnes už poměrně vymizelo z českých kuchyní, ale já na to nedám dopustit, už i kvůli zdravému životnímu stylu.

Recept na dokonalou večeři

Suroviny na 4 porce: 12 květů černého bezu, 1 vejce, 1dl světlého piva, 50 g mouky, 5 lžic oleje, sůl a pepř.

Postup: Květy by měly být v prvé řadě čerstvě natrhané. Následně je dobře očistíme, opereme a opatrně osušíme. Připravíme si řidší těsto z hladké mouky, piva, vajec a soli. Těsto poté opepříme a mírně našleháme. Celé květenství uchopíme za stonek a namočíme do připraveného těsta. Řízečky krátce osmažíme na rozpáleném oleji dozlatova. Poté je zbavíme stonku a společně s bramborami a tatarskou omáčkou můžeme servírovat.

