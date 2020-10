Zvláštní problémy vyvolané koronavirem mohou nahnat strach. Objevují se i u pacientů, kteří jsou jinak bez příznaků

Podle vedoucího oddělení ORL ve fakultní nemocnici v Connecticutu doktora Denise Lafreniera je na specializované klinice, kde se věnují také poruchám čichu či chuti, v současné době zaznamenáván velký nárůst pacientů, pozitivních na covid-19, kteří přicházejí s problémy právě v této oblasti. Jde konkrétně o 59 % lidí, u nichž byla nákaza koronavirem prokázána.

Jak může virus způsobit ztrátu čichu a chuti?

Předně je třeba si uvědomit, že i vnímání chuti potravin do značné míry závisí na čichu. Proto je v některých případech možné, že jde “jen” o ztrátu čichu a nikoliv i chuti. To je možné jednoduše otestovat například solí - pokud je pacient schopen rozpoznat její slanou chuť, pravděpodobně jde hlavně o ztrátu čichu. K té může vinou koronaviru dojít tím způsobem, že se viry dostanou do nosní dutiny, kde jsou schopny vyvolat zánětlinou reakci. Ta může dočasně poškodit čichové nervy.

Obavy jsou většinou zbytečné

Není ale třeba se tohoto příznaku příliš obávat, u většiny pacientů se čich a s ním i schopnost vnímat chuť jídla vrací poměrně brzy, většinou po dvou až maximálně šesti týdnech. Za tuto dobu se smysly vrátí do normálu u 75 % pacientů. Lékaři již ale také zaznamenali několik případů, kdy se sice v první fázi pacientům smysly upravily, ale za několik týdnů se u nich dostavila tak zvaná parosmie, což je porucha, která s sebou nese nepříjemné pocity vnímání neexistujících pachů. Tento jev je podle doktora Lafreniera pro lékaře v tuto chvíli znepokojující. Pomoci by snad mohly steroidy.

Kdy zůstat v klidu a kdy zpozornět?

„Pokud se u někoho objeví příznaky ztráty pachu, které nesouvisí s ucpaným nosem, měli by pacienti zpozornět a podstoupit vyšetření na covid. Existují pacienti, u kterých se vyvinou další příznaky covidu, jako je horečka, kašel a tak dále, ale není to pravidlo. Pokud je ztráta chuti spojena s rýmou a ucpaným nosem, nebývá to příznakem covidu,“ vysvětlil doktor Lafrenier.

Další problémy?

Z pohledu otorhinolaryngologa, tedy lékaře z tak zvaného ORL oddělení, který se specializuje na nosní, krční a ušní nemoci, nejsou v souvislosti s nákazou koronavirem zaznamenávány další zásadní problémy. Samozřejmě se může vyskytnout chrapot a podobné potíže u pacientů, kteří museli být v souvislosti s covidem intubováni a museli využívat plicní ventilátor. V některých složitějších případech je pak nutné zvážit i chirurgický zákrok, ale to jsou skutečně ojedinělé případy.

