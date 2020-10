Cesta vlastním autem může být stejně nebezpečná jako veřejnou dopravou. Nezapomínejme čistit všechna důležitá místa

Přiznejme si upřímně, jak často se věnujeme svému autu. Možná ho vyluxujeme, uklidíme papírky, které se nashromáždí v přihrádkách… Jistě, jsou tací, pro něž je nepředstavitelné usednout do auta, které by nebylo dokonale čisté, ale takových určitě není většina. Právě v době pandemie bychom si ale měli uvědomit, že auto - i to, kterým jezdíme jen my sami - může být významným možným zdrojem nákazy. Co proti tomu můžeme udělat?

Čistota jako základ zdraví

Čistit a zase čistit, to je jediná a také nejlepší rada, kterou je možné v tuto chvíli nabídnout. Jednotlivé plochy v autě, kterých se dotýkáme, mohou obsahovat mnohem více choroboplodných zárodků, než například ono pověstné záchodové prkénko. I když to není příjemná představa, skutečnost taková je.

Který místa jsou probémová?

Největší koncentrace choroboplodných zárodků (samozřejmě nejen koronaviru) je samozřejmě na místech, kterých se dotýkáme nejčastěji. Při čistění vozu tak jistě každého nejprve napadne volant. To ale zdaleka není všechno. Uvědomme si, co vše a čím při jízdě ovládáme. Jde o řadicí páku, přepínače světel, ale také třeba plochu navigace, rádio, přihrádky, kam jsme zvyklí odkládat doklady a mnohé další plochy.

Nezapomenout na exteriér

Čištění interiéru auta je samozřejmě důležité, nicméně představme si, čeho se dotkneme, než usedneme za volant. Jak otvíráme dveře, kde se přidržíme při nasedání do auta? Stačí malá rekapitulace našich návyků a je jasné, kterým místům je třeba věnovat největší pozornost.

Čím čistit?

K čištění automobilu jsou na trhu samozřejmě k dispozici nejrůznější speciální prostředky, a to i s desinfekčním účinkem. Pokud bychom ale žádný takový neměli po ruce, je možné využít alespoň ty, které nyní u sebe běžně nosí snad všichni, například o desinfekci na ruce, kterou můžeme navlhčit papírový kapesníček a otřít alespoň nejdůležitější místa. Lépe ale bude, když i do auta pořídíme speciální čisticí prostředky, které si poradí i s viry. Vždyť tady často trávíme i dlouhé desítky minut denně.

Pozor na povrchy v autě

„Proti koronaviru zabírá nejméně sedmdesátiprocentní roztok alkoholu a třeba isopropylalkohol nijak neublíží žádnému z běžných povrchů v autě. K čištění dílů ho totiž využívají i samotní výrobci automobilů a jejich subdodavatelé. Alkoholem lze pro větší klid v duši podle organizace Consumer Reports otřít i samotné čalounění sedadel a další „měkké“ povrchy v autě. Ale pozor, nikdy je takto nepromáčejte,“ uvádí na svém webu například automobilka Škoda s tím, že by alkohol neměl poškodit ani čalounění z kůže či umělé kůže, ale příliš intenzivní čištění může poškodit probarvení materiálu. Není tedy dobré drhnout sedadla a další části vozu příliš intenzivně. Kožené povrchy je po čištění vhodné ošetřit ochrannými prostředky na kůži.

Klimatizaci vyčistíte i doma

Doktorka Jana Parmová také připomíná, že je nutné po každém čištění vozu důkladně vyvětrat. Ideální je nechat si vyčistit klimatizaci. „Ale pořídit se dají (třeba on-line nebo u čerpacích stanic) i specializované spreje na domácí čištění klimatizace a ventilačního systému auta. Ty sice nejsou tak účinné jako profesionální čištění, ale opět mohou pomoci zmírnit riziko: samotný dezinfekční sprej nemusí koronavirus zahubit, ale čistší okruh vytápění a klimatizace znamená nižší riziko usazení zákeřného viru v něm,“ radí lékařka.

