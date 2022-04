Bolestivé vbočené palce u nohou: Jak je napravit?

Vbočené palce u nohy, neboli hallux valgus, se vyznačují tak, že špička palců směřuje směrem k ostatním prstům na noze a kloub u palce vybočuje směrem ven.

Tento bolestivý stav ale neovlivňuje pouze palec, vlivem změny pozic prstů u nohy se totiž deformuje celé chodidlo a chůze se tak stává téměř nadlidským úkonem.

Naštěstí existuje hned několik způsobů léčby této deformace. Dělí se na operativní a neoperativní.

Neoperativní metody léčby vbořených palců zahrnují nejrůznější cviky prováděné s chodidlem, patří mezi ně mimo jiné:

Palcová jóga

Vezměte do ruky palec u levé nohy a protahujte ho, co nejvíce to půjde (bez bolesti) do nejrůznějších směrů. V každém směru palec přidržte zhruba 10 vteřin. Poté cvik opakujte i na pravé noze.

Natažení a zatnutí

Umístěte vsedě nebo vleže nohy nad zem a co nejvíce narovnejte prsty u nohou a poté je zatněte, jako byste jejich pomocí něco drželi. Cvik opakujte zhruba 10x na kažné noze.

Mezery

Umístěte nohy na zem a zatím, co se patou se budete opírat o podlahu, zvedněte prsty a snažte se je oddálit co nejvíce od sebe. Cvik opakujte 10x na každém chodidle.

Míček

K tomuto cviku budete potřebovat malý a pevný masážní nebo tenisový míček. Položte míček na zem a začněte jím masírovat chodidlo pomocí pohybu tam a zpět. Masáž by měla trvat zhruba 3 až 5 minut na každém chodidle.

Ručník

Skvělou pomůckou pro cviky na vbočené palce je dokonce i obyčejný ručník. Položte ho na zem a snažte se ho prsty u nohy uchopit a srolovat pod chodidlo, cvik opakujte do té doby, než stolujete celou délku malého ručníku. Poté opakujte na druhé noze.

Zdroj: Healthline, Canadian Medical

KAM DÁL: Silná imunita: Dvě jednoduché změny jídelníčku vás ochrání před nemocí.