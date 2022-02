Ploché nohy jsou stále větší problém. Co dělat, abyste netrpěli více, než je nutné?

Máme dvě základní roviny vyklenutí chodidla, a to je příčná a podélná. „Podle nich následně mluvíme o noze příčně ploché nebo podélně ploché. U malých dětí ve věku do tří let je “plochá” noha normální, protože se v podélné klenbě nachází tukový polštářek,“ říká fyzioterapeut PhDr. Kryštof Kuba. U školáků a dospělých je spíše podle něj vhodné měnit postavení valgózní paty, které si můžeme ověřit pomocí olovnice a mediálním zatížením klenby za pomoci podoskopického vyšetření.

Jaké jsou příznaky?

Nejčastější příznaky jsou bolesti v různých částech chodidel a nohou při běžné zátěži, jako je dlouhá chůze nebo běh. I dlouhé stání umí kvůli ploché noze bolest vyvolat. „Obtíže mohou začínat postupně, nenápadně a nepravidelně, až přejdou v stálou bolest téměř při každém kroku. Těžší fáze plochých nohou již pak ovlivňuje celkově, jak stojíme a jak se hýbeme, a mohou tak způsobovat bolesti zad.“

Příčiny ploché nohy

Jedním z důvodů vzniku je genetika, ale ne všechno se na ni dá "svádět", svoje udělá i životní styl především v době růstu. Více než kdy jindy zde platí, že co můžete udělat hned, není radno odkládat.

„Častým důvodem je i důsledek nedostatečného přirozeného pohybu nebo nesprávný výběr obuvi, jako je malá nebo špatně padnoucí bota. Ploché nohy mohou trápit i ty jedince, kteří jsou celý den „na nohou“. Lidé, kteří při práci stojí, by měli mít kvalitní ortopedickou obuv,“ říká Kuba.

Pozor na příliš časné nošení bot u dětí

U dětí pak může být za vznikem ploché nohy i to, pokud začnou nosit boty ve věku, kdy ještě přirozeně nechodí. Ploché nohy u dětí se projevují valgózním postavením paty a vnitřní zátěží chodidla. Ta se samozřejmě projevuje na chůzi a postavení kolen a kyčlí. Bolest není moc častá.

„Namístě jsou tedy vložky do bot, aby korigovaly postaveni paty + jednoduchá cvičení např. chození po zevních hranách, špičkách, výpony na špičky apod. V případě výrazně zkrácených svalů je nutné aspoň 2x denně protahování s pomocí rodičů. Pokud se stav i v tomto režimu po několika měsících zhoršuje, je krajním řešením operace,“ uvažuje fyzioterapeut Mgr. Peter Hafič.

Léčba plochých nohou

U snížení klenby nohou se podle odborníka rozeznávají tři stupně. U prvních dvou je nejlepší léčbou jednoduché cvičení odpovídající tomu, jaké jsou fyzické možnosti pacienta, individuálně doporučujeme vhodnou ortopedickou obuv a častější střídání obuvi. U třetího stupně je již často doporučený chirurgický zákrok.

Mezi časté trendy patří také chodit bez bot, tzv. barefoot, jak toto působí na ploché nohy? „Nemyslím si, že je to optimální pro pacienty s obtížemi s plochou nohou. Pokud již chcete chodit bez bot, tak změna na tzv. barefoot by měla být pozvolná a ne okamžitá. Může to udělat více škody než užitku. I když vám budou propagátoři hlásit opak, ba dokonce zázraky,“ uzavírá Hafič.

