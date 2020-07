Měníme dodavatele energií: Jak na tom ale skutečně vydělat?

Změna dodavatele energií - často “propírané” téma, které ale jako by nemělo správné řešení. Jak vysvětlit seniorům, že ti lidé, kteří jim přijdou nabídnout úsporu až k nim domů, nebývají vedeni dobrým úmyslem? Ostatně, často na takovou zdánlivě lákavou nabídku skočí i mnohem mladší lidé. Věk tady není hlavní problém. Čeho se vyvarovat?

Pozor na dobrodince

I když není jednoduché zorientovat se v nespočtu nabídek, které jednotliví dodavatelé energií prezentují, nejlepší je vždy snažit se najít svého dodavatele podle vlastního rozumu. Jen těžko můžeme věřit, že by jakémukoliv zprostředkovateli nebo dokonce člověku, který zazvoní i našich dveří, šlo jen a pouze o naše dobro nebo úspory. Z logiky věci musíme počítat s tím, že pokud se takovou prací živí, musí z toho také něco mít. A to “něco” získá většinou právě na vás. O tom ostatně hovořil také Rostislav Krejcar, člen Rady Eregulačního úřadu, který poukázal na problémy s různými zprostředkovateli v této oblasti, a to i těmi, kterým bychom měli tendenci věřit, protože jde o větší společnosti, u nichž bychom předpokládali zástupy odborníků.

Problémy se zprostředkovateli

„Jako čím dál problematičtější se v energetice ukazují zprostředkovatelé, konkrétně energetické aukce. Stačí se podívat na data. Ještě v roce 2018 jim patřilo každé desáté spotřebitelské podání na ERÚ, loni už to bylo každé páté podání," komentoval statistiku Rostislav Krejcar, člen Rady ERÚ. Skutečný podíl zprostředkovatelů na počtu podání přitom může být ještě vyšší. Za řadou problémů evidovaných v dalších skupinách, zejména pod změnou a zjištěním dodavatele, totiž podle zkušeností ERÚ stál také zprostředkovatel. „Potřeba je najít rychlé a účinné řešení, tedy upravit energetický zákon a činnost zprostředkovatelů podřídit přinejmenším stejným pravidlům, jaká platí pro dodavatele," vysvětlil Ladislav Havel, člen Rady ERÚ.

Pomůže změna zákona?

Kde je problém, který těmto energetickým “šmejdům” umožňuje lákat lidi na nesplnitelné sliby? Zatímco dodavatelé energie musí mít pro svou činnost licenci a podléhají dozoru Energetického regulačního úřadu, zprostředkovatelům stačí živnostenský list, smlouva nebo dohoda a dohled mají pouze obecný. Změnit by to měla novela energetického zákona, kterou připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. éměř padesát procent všech stížností, které na ERÚ v průběhu roku dorazí, se totiž týká právě tohoto problému - přechodu od jednoho dodavatele energií k jinému za pomoci prostředníka.

Roušky zdarma

Energošmejdi se skutečně neštítí ničeho. Podle doložených případů dokonce v době koronaviru obcházeli tito “dobrodinci” domácnosti s tím, že nabízeli roušky zdarma, jen proti podpisu. Málokdo ale - zvlášť ze seniorů - si dobře přečetl, pod co se podepisuje. Svým podpisem tak bohužel stvrdili smlouvu o přechodu k novému dodavateli energií. Hyenismus zkrátka nezná mezí.

Rozum do ruky

Jak tedy volit dodavatele energií? Odborníci radí jednu zdánlivě jednoduchou věc - s rozumem a rozvahou. Dnes není problém na internetu dohledat podmínky jednotlivých dodavatelů, které pak můžeme doma v klidu porovnat. Je ale samozřejmé, že ne každý se dokáže nebo chce ve změti nejrůznějších nabídek zorientovat. Pak by ale měl přijít na řadu opravdu zkušený odborník, který vše probere a navrhne nejlepší způsob řešení. To ale rozhodně nejsou lidé, kteří jednoduše jednoho dne zazvoní u vašich dveří a nenechají se odbýt do doby, než jim ukážete vyúčtování energií za posledního půl roku, aby pro vás mohli udělat dobrý skutek. S takovými lidmi je nutné jednat nekompromisně a v ideálním případě také zavolat policii.

KAM DÁL: Šelma ryšavá Zikmund Lucemburský: Dluhy platil bratrovými penězi a s tchyní si vůbec nerozuměl