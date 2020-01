Levnější elektřina není zadarmo. Existují různé tarify, ten nejnižší nám ale do klína sám nespadne

Možná má váš soused tak zvaný nízký tarif na elektřinu a vy ne. Třeba na něj máte také nárok, jen o tom nevíte. Co to tedy nízký tarif (lépe řečeno dvoutarifová sazba) je a jak na něj dosáhnout? Úspory budou opravdu velké.

/JAK UŠETŘIT/ Je pravdou, že většina domácností, které mají na nízký tarif při odběru elektřiny nárok, jej také využívá. Přesto se podle informací distributorů najdou tací, kteří ve spleti nabízených tarifů stále tápou - a je to škoda, protože úspora financí je jednoznačná.

Podle čeho se tarify dělí?

Tarify v jednotlivých sazbách pro odběr elektřiny se dělí na dvě skupiny, a to na tak zvaný vysoký a nízký tarif. Na ten nízký ale nemá nárok každý. Proč? Zařazení domácnosti do některé z daných sazeb se řídí tím, jak velký odběr domácnost má. Není tím ale myšleno, jestli hodně nebo málo svítí a už vůbec nejde o to, že kdo má malý odběr, má také nízký tarif - je to dokonce docela naopak.

Jak získat nízký tarif?

Podmínky pro přidělení do distribuční sazby, která obsahuje nejen vysoký, ale také nízký tarif, jsou jasně dané. Jde o domácnosti, které elektřinu využívají kromě pohonu běžných spotřebičů také k vytápění nebo ohřevu vody. Jestliže tedy máte doma elektrický bojler nebo radiátory, máte také nárok na takovou sazbu, která má tarify rozdělené na vysoký a nízký.

Musíme podat žádost

Sazbu s nízkým tarifem vám ale žádná distribuční společnost nepřidělí sama od sebe. Vždy je nutné o ni zažádat - ale ten čas, strávený „úřadováním“, se později rozhodně vyplatí. K žádosti je nutné doložit revizní zprávu ke spotřebičům, které zakládají nárok na nízký tarif. Ty musejí být navíc nainstalovány v samostatném okruhu. Ale to všechno vědí odborníci, kteří taková zařízení instalují…

Jak se nízký tarif projeví

Jakmile je domácnost zařazena do tak zvané dvoutarifní sazby, znamená to hned několik změn. Podle jednotlivých sazeb, které se liší podle toho, jestli domácnost elektřinou topí, ohřívá vodu nebo nově také nabíjí elektromobil, bude elektřina dodávána v nízkém tarifu (tedy za nižší cenu) v určitých hodinách - a to od 8 hodin denně pro ohřev vody a nabíjení auta až po 20 hodin denně pro elektrické vytápění nemovitosti. V minulosti byly nabízeny i další tarify, které ale dnes už není možné získat.

Proč samostatný okruh

Jak bylo uvedeno, spotřebiče, díky kterým mají domácnosti nárok na nízký tarif, musejí mít svůj vlastní okruh - a nyní se dostáváme k vysvětlení… Právě tato zařízení spotřebovávají nejvíce elektřiny, a proto jsou tyto okruhy v době, kdy v průběhu dne platí vysoký tarif, automaticky vypnuty. V praxi se to projeví tím, že bojler zkrátka neohřívá vodu, elektrický radiátor netopí.

Není ale třeba se obávat, že bude domácnost čtyři hodiny bez topení, což by zvláště v krutějších mrazech opravdu nebylo příjemné. Intervaly vysokého tarifu bývají během dne rozloženy po kratších časových úsecích.

Chalupáři mají speciální sazbu

Jedna speciální sazba je určena dokonce přímo pro chalupáře, kteří nemovitost užívají převážně o víkendech. Také oni mají možnost získat nízký tarif, který dokonce platí nepřetržitě po celý víkend. Stejně jako ve všech ostatních případech je ale potřeba o tuto výhodu požádat.

Proč distributoři nízký tarif nabízejí?

Distributoři mají možnost ovlivňovat časy, ve kterých spotřebiče s vysokým odběrem pracují - právě zablokováním nebo otevření oněch samostatných okruhů. Tím je možné mírnit výkyvy v odběru elektřiny během dne a předejít tak velkému zatížení sítě. Může se tedy stát, že i když máte se známým stejnou sazbu, bude mít nízký tarif zapnutý v jinou dobu než vaše domácnost. V důsledku je to ale jedno.

Jak ušetřit ještě více?

Pokud v určitých hodinách platí v domácnosti nízký tarif, platí samozřejmě nejen pro topení a další vyjmenované spotřebiče, ale celkově. Jestliže si tedy naplánujeme například žehlení, pečení, praní nebo další podobné činnosti právě na tuto dobu, můžeme ušetřit ještě mnohem více.