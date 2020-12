Lehkost, originalita, vzdušnost a krása: Aerária dobývají svět a možná se dotknou i vašeho srdce

Tak znovu - máte alespoň základní představu, co je aerárium? Někteří už ano, mnozí se ale s tímto výrazem setkávají prvně. Pro ty, kteří nemají jistotu, co si pod tímto pojmem představit, můžeme aerária popsat jako lehoučké, zdánlivě levitující zahrady, které do našich bytů přinášejí pocit vzdušnosti a navozují velmi zvláštní atmosféru. Jde vlastně o zavěšené skleněné baňky, jež se stávají domovem nenáročných zelených rostlin. Jejich majitelům pak dopřávají radost z úspěchů při pěstování, protože péče o aerária a jejich “obyvatele” nebývá nijak složitá.

Pro samostatné rostlinky

Velkou výhodou aerárií, nazývaných někdy také zahrádky na niti, je skutečnost, že se rostliny, které se do nich většinou umisťují, postarají o většinu svých potřeb vlastně samy. Jde o to, že právě tyto skleněné baňky, které mají většinou jeden větší otvor pro vložení a manipulaci s rostlinou a jeden nebo i několik menších otvorů z důvodu umožnění cirkulace vzduchu, poskytují ideální útočiště rostlinkám, které jsou schopné čerpat jak vodu, tak i některé živiny jen ze vzdušné vlhkosti. Odpadá tak starost o to, zda jsme květinu zalili dostatečně, nebo ji naopak nepřelili. Vezme si zkrátka jen a přesně tolik, kolik ke svému spokojenému životu potřebuje.

Nemáte místo?

Velkou výhodou aerárií je fakt, že nezabírají místo na zemi, na nábytku nebo na okenním parapetu, což ocení hlavně obyvatelé menších a těch skutečně maličkých bytů. Ani tady tak nemusí rezignovat na kousek zeleně, která udělá z bytu útulnější domov. Aerárií je přitom spousta, stačí si vybrat podle vlastního vkusu a plánované instalace.

Spousta vhodných rostlin

Protože jde o “zahrádku”, pro jejíž založení se nevyužívá většinou žádný substrát, je ale potřeba vybírat vhodné rostlinky, které budou v takovém prostředí prosperovat. Jde například o bromélie nebo dnes velmi oblíbené tillandsie, které se o sebe dost dobře dokáží postarat samy. Bez úspěchu nebude ani pěstování miniorchidejí, jejichž vzdušné kořeny dokáží rostlince nachytat dostatek vláhy pro život. Aerárium se ale může stát dobrým prostorem pro pěstování některých druhů kaktusů - tady se navíc nemusíme obávat, že by byla rostlince její vlastní minizahrádka brzy malá.

Trochu péče jim přece jen dáme

I když je péče o rostlinky v aeráriu opravdu jednoduchá, úplně zapomínat bychom na ně neměli. Občasné orosení jim rozhodně udělá radost, stejně jako pár kapek vody, které jim nabídneme na dno nádoby. Rozhodně bychom ale měli sledovat stav rostliny a odstraňovat případně zahnívající lístečky. Za prvé takové části pak snižují estetickou stránku naší zahrádky a za druhé se rostlině lépe žije bez nich.

Zapojte fantazii

Jak se vám aerária líbí? Možná by se taková zahrádka hodila i pro optické rozdělení místnosti - vždy bychom ale měli umět využít hlavní přednosti takového pěstování, a to zdání lehkosti a vzdušnosti. Další už je jen na fantazii a vkusu každého pěstitele.

KAM DÁL: Jeden z nejlepších dirigentů světa Hrůša říká: V Česku mám pocit domova, ale také cítím při koncertech největší zodpovědnost.