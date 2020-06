Nakupování bez obalu je světový trend, kterému přicházejí na chuť i Češi

Zero waste, tedy nulový odpad a s tím i spojené nakupování bez obalu. Právě tento trend se postupně začíná uchytávat i v České republice a začínáme tak následovat stále více zemí a lidí po celém světě. Cílem je jediné, ušetřit zejména životní prostředí, které je zatěžováno jednorázovými obaly, především plastovými, které pak ničí Zemi i plní moře a oceány. Jak tento nový trend funguje a kde již vznikly první bezobalové prodejny?

Životní styl zero waste je založen na pěti základních principech – 1. rffuse (odmítnout), 2. reduce (omezit), 3. reuse (opakovaně), 4. recycle (recyklovat) a 5. compost (kompostovat). Přesně v tomto pořadí vzniká určitá obrácená pyramida, síto, podle kterého budete-li postupovat, žijete ZERO WASTE. Idea je poměrně jednoduchá, a i proto se k ní přidává stále více nadšenců… A také prodávajících – obchodníků, kteří chtějí uspokojit výrazně se zvyšující poptávku a třeba i rozjet nový směr svého byznysu.

S prázdnými dózami do obchodu

I proto se vyskytuje stále častěji v podobném měřítku následující scénář: Do malého obchodu, třeba kdesi v Praze, si lidé z domova vzorně nosí prázdné dózy, krabičky či jiné obaly. Vyloží je na pult a nechávají si je plnit potravinami či dalším zbožím. A to naprosto všemožným, kořením počínaje, přes rýži, prací prášek až třeba po sekanou a váženou čokoládu. V některých obchodech je možné koupit i mýdlo na váhu nebo stáčený šampon. Takto funguje už několik měsíců řada obchodů v našem hlavním městě, Litoměřicích, Brně nebo třeba ve Zlíně. Do Česka zkátka přišel nový trend - nakupování bez obalu.

Nakupování bez obalu je rozšířené zejména v Severní Americe, Kanadě či v západní Evropě. Hodně příznivců má tento nový trend ve Francii či v Itálii. Jedním z obchodních lídrů na trhu je franšízová síť Negozio Leggero, která má jen v Itálii hned dvanáct prodejen a své zastoupení má rovněž ve Švýcarsku.

První "bezobalová" prodejna v Česku začala vydělávat zhruba po roce a půl své existence. Byla ale formou neziskovky, a tak musela výdělek vracet do výzkumu a dalšího rozvoje.

Ekologie i úspora peněz za obal

Důvody tohoto nového životního trendu jsou kromě ekologie i ekonomické – jednoduše zákazník nemusí platit za obal. Ten podle řady studií tvoří od 5 až do 50 procent maloobchodní ceny výrobku. Procenta částek jsou poměrně rozdílná, větší objem peněz lze ušetřit například u koření či u parfémů, méně třeba u rýže či mouky.

Třeba u Čechy tolik oblíbeného eidamu jsou podíly nákladů na obaly jen malé jednotky procent z regálové ceny, u sofistikovanějšího obalu, jako je například pomazánkové máslo, to může být i deset až patnáct procent

Na nákup do Prahy i na Moravu

Bezobalové potraviny lze nakoupit už i v České republice. Několik jich je v Praze, konkrétně se jedná o prodejnu "Bezobalu", která nabízí nejrůznější sortimenty výrobků a snaží se v Česku stále nový životní trend rozšířit i mezi další lidi formou nejrůznějších přednášek či workshopů.

Další prodejnou je pak například prodejna "Nebaleno", kterou založil mladý ekologicky smýšlející pár Jana a Alex. „Věříme, že Zero Waste je nanejvýš racionální volba jakožto způsob života. Kouzlo tohoto konceptu spočívá v jeho jednoduchosti, tedy mějme v životě věci, které skutečně potřebujeme a dělají nás opravdu šťastnými, zbytečnosti nechme stranou,“ říkají majitelé. Tato prodejna se specializuje zejména na prodej drogerie – od pracích prášků až po kosmetiku. "Bezobalové" prodejny přibývají i na dalších místech republiky, fungují například již v Brně či ve Zlíně.

Přibývající odpad řeší i vláda

Smysl bezobalového nakupování potvrzují i čísla. Jen v Česku vyprodukuje průměrná čtyřčlenná rodina více než tunu odpadu ročně. I proto se ministerstvo životního prostředí snaží regulovat vyprodukovaný odpad – například zdaněním igelitových tašek (a tedy i zákazem bezplatného vydávání igelitových tašek). Možností je i povinný systém, ve kterém by lidé platili za svoz odpadu podle váhy popelnice. V řadě obcí je tento systém již dnes běžně v provozu.

