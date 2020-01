Nezapomenutelný kulinářský zážitek nejen na souši, ale také na řece

Cestovní ruch v Praze je její významnou částí. Lidé se zde zaměřují především na zahraniční turisty, ale nezapomínají ani na ty tuzemské. Všem bez rozdílu se snaží zprostředkovat nezapomenutelný zážitek z návštěvy této metropole. A to platí i pro místní restaurace.

Celosvětová kuchyně zajištěna

Turisté v průběhu celého roku zde vyhledávají kulinářské zážitky. Chtějí ochutnat pravou českou kuchyni, ale také zahraniční speciality, které jim nabízejí specializované restaurace. Praha, která je uzlem Evropy toto může nabídnout. Nezřídka se totiž stane, že původně turista zůstane v Praze na stálo, a otevře si vlastní restauraci, aby prezentoval svou zemi a její vybraná jídla. Restaurace tady jsou řecké, italské, francouzské a mnoho dalších.

Každý v Praze najde tu pravou restauraci

Výběr gastronomických zařízení je opravdu pestrý. Pokud přicestujete do Prahy na pracovní jednání a potřebujete reprezentativní, klidné místo na pracovní oběd nebo se zde vydáte na svatební cestu a chcete si užít při nevšední večeři jen sami sebe, pak v Praze to naleznete. Je váš záměr bavit se, být obklopen spoustou jiných lidí a při večeři se zaposlouchat do zvuku klavíru, anebo si nechat u jídla zazpívat svou oblíbenou píseň zpěvačkou? Také jste na správném místě.

Dobré jídlo ochutnáte také při plavbě lodí

Není nic romantičtějšího než se plavit po řece na lodi, kochat se okolními panoramaty, a ještě u toho ochutnat výborné jídlo evropských kuchyní, které připraví šéfkuchař přímo na lodi. Není řeč o Francii, nebo Itálii, ale o plavbě v hlavním městě České republiky. O stověžaté Praze na řece Vltavě. Přes den dobře poobědváte a večer vám bude hrát u večeře živá hudba.

Krásný zážitek pro všechny

Tento luxusní zážitek je vyhledávanou atrakcí zkušených turistů, kteří mají zájem i o nevšední možnosti, jak využít svůj volný čas co možná nejefektivněji. Neméně atraktivní je také:

Pro zamilované páry, kdy muži chtějí překvapit svou vyvolenou romantickou žádostí o ruku, na kterou jen tak nezapomenou.

Potkáte zde i celé rodiny, které spolu chtějí strávit klidné a příjemné odpoledne.

Majitelé firem sem berou své obchodní partnery na oběd či večeři.

Na plavbu po řece Vltavě můžete kdykoliv

Plavba lodí s lodní restaurací v Praze probíhá celoročně, protože v každém ročním období mají co nabídnout. Tak, jak se mění roční období, mění se i panoramata města Prahy. Nejvyhledávanějším obdobím je však léto. Turisté se nechtějí procházet po rozpálených chodnících, ale vyhledávají právě plavbu výletní lodí, kde je jemně ovívá vánek a chladí je. Přes den si vychutnáte více z pohledů na město, za to večer můžete prožít opravdovou romantiku a vášeň.

Navštivte Prahu, nebudete zklamaní. Na toto historicky úžasné místo s kvalitními hotely a hlavně skvělým jídlem budete dlouho vzpomínat jen v tom nejlepším. Místní hotely a gastronomičtí mágové se o to postarají.