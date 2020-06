Pozor na chyby při mražení jahod. Mohly by vás stát velkou část úrody

Z jahod, jakož i z dalšího ovoce, můžeme samozřejmě připravit džem nebo kompot. Vždy se ale jedná o úpravu, při níž k jahodám přidáváme cukr, konzervanty a další látky. Určitě je dobré pár skleniček na zimu vyrobit, ale nejlepším způsobem, které zachová skutečnou chuť jahod, je mražení. Jenže i to má svoje pravidla.

I tady rozhoduje čas

Pro mražení jahod platí hned několik pravidel, která bychom měli dodržet, pokud si na tomto sladkém ovoci chceme pochutnávat i v zimě. Jedním z hlavních momentů je rychlost přesunu jahod z keříku do mrazáku. Čím dříve se podaří jahory zamrazit, tím lépe. Sami víme, jak rychle se mohou jahody začít kazit, proto je každá ušetřená hodina dobrá. Před uložením do mrazáku ale musíme udělat několik základních kroků.

Dejte si práci s výběrem

Jahody pro mražení sbíráme ideálně ráno, tedy v době, kdy nejsou vystaveny vysokým teplotám. Následuje jejich omytí a velmi důkladná kontrola. Pro zmražení vybereme jen opravdu kvalitní jahody bez jakýchkoliv známek poškození. Před dalším postupem musíme ale nechat omyté jahody zcela oschnout. Voda na jejich povrchu by samozřejmě v mrazáku zmrzla a jahody tak znehodnotila.

Každou jahodu zvlášť

Velkou chybou, kterou bychom mohli udělat, by bylo mražení jahod přímo v sáčku, v němž je chcete později v mazáku uchovávat. Jistě bychom po čase nevyndali nic jiného než neoddělitelně spojenou hroudu jahodové hmoty - a to není náš cíl. Do sáčku proto dáváme jahody již zmražené. První vstup do mrazáku tedy bude na tácku nebo plechu, na který položíme potravinovou fólii. Jahody na ně rozložíme tak, aby se vzájemně nedotýkaly, a tím získáme mnohem lepší základ pro uchovávání tohoto vynikajícího ovoce. Některé mrazáky mají dokonce speciální plochu právě na rychlé mražení ovoce. Až jahody zmrznou, už nebude nic bránit jejich sesypání do sáčku a uložení k dlouhodobému uchování.

Pro úsporu místa

Jestliže počítáte s tím, že budete jahody využívat třeba na polevy, není nutné je mrazit vcelku, protože tak zaberou přece jen poměrně hodně místa v mrazáku. Lepší bude je rozmixovat ještě před mražením. Pak je samozřejmě můžeme dát rovnou do sáčku, ale před vložením do mrazáku je dobré umístit tento naplněný sáček ještě do krabičky, která snese pobyt v mrazu. Jakmile jahodová drť zmrzne, můžeme ji z krabičky vyndat a v mrazáku budeme uchovávat dobře skladovatelné tvary, jichž se vejde do jedné poličky mnohem více než v případě těch beztvarých.

Dáte si zmrzlinu?

Ke krátkodobějšímu mražení můžeme vyrobit i oblíbené zmrzliny z rozmixovaných jahod, cukru a smetany. Musíme ale počítat s tím, že rozhodně nevydrží tak dlouho jako celé zmražené jahody. Rozhodnutí je jen na vás, každopádně úroda lahodných jahod je pro každého zahrádkáře radostí, a proto je také potřeba se o ni také náležitě postarat.

