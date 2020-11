Tohle není recept pro děti. Likérová bábovka potěší dospělé členy rodiny i každou návštěvu

Svoje děti milujeme a uděláme pro ně a dáme jim téměř cokoliv. Někdy je ale také čas myslet na dospělé...

Alkohol není pro děti

Jsou koláče, zákusky nebo třeba bábovky, které bychom dětem určitě neměli nabízet. Proč? Při jejich přípravě se totiž počítá s poměrně velkou dávkou alkoholu. A na lahodné a nevšední chuti je to potom také náležitě znát. Tak neváhejme a pusťme se do přípravy “dospělých” dobrot.

Bábovka pro dospělé

Na tuhle bábovku budeme potřeboval 250 gramů polohrubé mouky, 200 gramů moučkového cukru, balíček vanilkového cukru, 5 vajec a dvě lžíce oleje. Kromě toho ale budeme potřebovat také 200 - 250 ml vaječného likéru.

Jak na to?

Nejprve rozklepneme vajíčka a oddělíme žloutky od bílků. Na bílky přijde řada později, nejprve se budeme věnovat žloutkům, které spolu s cukrem důkladně vyšleháme, až změní barvu do běla. V tu chvíli přijde čas na přimíchání tekutých surovin, tedy oleje a nezbytného likéru. Po pečlivém promíchání přidáme po částech prosátou mouku a stále opatrně vmícháváme do těsta tak, aby nevznikaly ani ty nejmenší hrudky.

Čas na bílky

Vzniklá směs chvíli počká v misce a my se pustíme do zpracování bílků. Z těch vyšleháme tuhý sníh, který hned zapracujeme do těsta. Teď už ale opravdu opatrně, abychom nepoškodili jeho strukturu.

Do trouby a čekat

Těsto už má nejvyšší čas jít do trouby - samozřejmě v důkladně vymazané a hrubou moukou nebo strouhankou vysypané formě. Trouba by měla být rozehřátá na 180 °C, ale vždy záleží na každé hospodyni a jejích zkušenostech se sporákem, který má doma. Bábovku pečeme přibližně 40 minut. Když je hotová, což poznáme tak, že se na špejli, kterou do ní píchneme, nedrží po vyjmutí žádné těsto, vyndáme bábovku z trouby a vyklopíme ji z formy.

Nejde z formy?

Kdyby se náhodou stalo, že se bábovka přichytila k formě a nemůžeme ji vyklopit bez použití “násilí”, je možné zkusit ještě jeden trik, který znaly už naše babičky. Přes ještě horkou otočenou formu na chvíli přehodíme mokrou utěrku a za několik minut bychom měli být schopni lehkým poklepáním bábovku bez problémů z formy uvolnit.

Fantazii se meze nekladou

Stejně jako jakoukoliv jinou bábovku můžeme i tu likérovou ještě po vychladnutí dozdobit a dochutit třeba čokoládou. Rozhodně bychom ji ale neměli nabízet dětem, likéru je v ní přece jen poměrně hodně. Každopádně dospělým strávníkům je možné už v tuto chvíli popřát dobrou chuť.

