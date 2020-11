Nejdražší hovězí maso světa koupíme i u nás. Připravte si tisíce korun na kilo a vychutnejte si historii planety

Znáte ten pocit, kdy si někdy řeknete, že si zaloužíte alespoň jednou něco výjimečného? Jestli byste si chtěli dát opravdu, ale opravdu výjimečné jídlo, můžete se podívat po restauraci, kde podávají nejluxusnější hovězí maso na světě - a takové podniky se najdou i u nás. Jde o tak zvaný wagyu steak. Tohle maso “vymysleli” v Japonsku, ale skot, z něhož pochází, můžeme ve výbězíci vidět i v České republice…

Historie planety

Plemeno wagyu mělo to štěstí, že bylo chováno původně jen v Japonsku - a to už v době před začátkem našeho letopočtu. Jenže Japonci byli z většiny vegetariáni, takže byla zvířata v bezpečí a mohla se věnovat práci, ke které byla určena. Od té doby se samozřejmě chov waygu posunul k jinému využití, což už pro zvířata není tak ideální. Jeho maso vyniká tolika odlišnostmi od jiných, že se stalo nejceněnějším na světě, a to i díky tomu, že jde o plemeno původní, které v průběhu tisíciletí nebylo příliš šlechtěno a kříženo s jinými. S masem waygu tak tedy vlastně ochutnáváme i kus historie naší planety.

Péče, o jaké se jiným ani nezdá

Kromě dávné historie má toto plemeno také mnohé výsady, o kterých se jiným zvířatům nemůže ani zdát. Dalo by se s trochou nadsázky konstatovat, že se telatal plemene waygu rodí se stříbrnou lžičkou v puse. Aby bylo maso opravdu tak vynikající, jak si japonský národní poklad zaslouží, dostává se skotu opravdu císařské péče. I když žijí ve stájích a na pastviny se většinou nedostanonu, užívají si speciálního krmiva, ale i tradičního saké nebo místního piva. Součástí péče o zvířata jsou také masáže celého těla. Je pravda, že jde o ryze technickou záležitost, protože tím chovatelé chtějí dosáhnout ideálního ukládání tuku v mase, nicméně pro zvířata to nemusí být nepříjemná procedura.

Kobe jen v Japonsku

Kdybyste měli někdy to skutečné štěstí, že by vám někdo na talíř položil steak ze zvířete, chovaného přímo v Japonsku, může jít o tak zvané Kobe Beef, tedy maso ze zvířat, chovaných přímo v Kobe. Na to byste si ale museli zaletět přímo do země vycházejícího slunce, protože vývoz waygu z Japonska je již dlouhá léta přísně zakázán. Maso ze zvířat, chovaných mimo území původního státu samozřejmě nesmí nést označení Kobe Beef a může být prodáváno pouze pod označením waygu. A i když je cena masa ze zvířat, chovaných u nás, výrazně vyšší než u jiného hovězího masa, k tomu japonskému se nepřibližuje.

Speciální struktura masa

Podstata vynikající chuti je mimo jiné ve zpeciálním ukládání tuku v mase, který tvoří typické jemné mramorování. Je to dáno i tím, že výkrm probíhá velmi pomalu, zvířata se před porážkou dožívají až tří let. I způsob výkrmu má svoje přesná pravidla. V Česku se první zvířata plemene waygu objevila v roce 2007. Kromě Japonska jsou taková zvířata chována také v USA, Austrálii nebo v Holandsku, Belgii či ve Velké Británii, Argentině a dalších zemích.

Raději do restaurace...

Waygu tedy koupíme i u nás, v běžném obchodě bychom jej ale hledali opravdu těžko. Lepší je podívat se na internetu. Nejprve se ale připravme na to, že za kilo takového masa dáme opravdu horentní sumu peněz. Jde o tisícové částky. A tak je možná lepší zauvažovat o tom, že by bylo dobré zajít si na již odborně připravený steak do některé z luxusních restaurací, kde jej nabízejí. Předejdeme tak i možnému pokažení masa nesprávnou přípravou - a to by byla jistě velká škoda.

