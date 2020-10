Využijte inzerce zdarma a vydělejte si prodejem nepotřebných věcí

Téměř každý má doma věci, které už nepoužívá. Děti z nich vyrostly, vám už jsou malé, přestali jste se věnovat danému koníčku, a tak už nepotřebujete vybavení apod. Troufáte si vůbec odhadovat, kolik byste mohli vydělat, kdybyste tohle všechno prodali? Využijte inzerce zdarma a třeba to zjistíte!

Pečlivě vybírejte, co nabídnete k prodeji

Ne všechno, co se vám válí doma, je vhodné k prodeji. Velký zájem je například o dětské věci. Oblečení i hračky můžete nahrát na dětský bazar a vsaďte se, že si je nějaká maminka koupí. Děti obvykle oblečení a vybavení ani nestihnou zničit, mají ho na chvilku, takže je skoro zbytečné kupovat jim nové.

Nesnažte se však vytvořit inzerát na vše, co máte doma. Buďte soudní a věci, které byste si sami nekoupili, nenabízejte. Vlastně byste si tím spíš uškodili. Kdyby lidé viděli, že prodáváte staré, špinavé či nefunkční věci, pravděpodobně by je to úplně odradilo od nákupu u vás, i kdyby v nabídce byly i novější předměty.

Foťte, popisujte a stanovujte rozumné ceny

Kdo chce prodat, ten musí vyšperkovat každý inzerát. Předměty nafoťte pečlivě, na světle a z vícero stran. Doplňte také popis, například jak dlouho byla daná věc používaná. Největším lákadlem pro potenciální kupce je ovšem cena. Tu stanovte rozumně, nesnažte se za každou cenu co nejvíce vydělat. Berte prodej jako příjemný přivýdělek a bonus, něco, co máte navíc.

Najděte si dobré místo pro zveřejnění inzerátu

Chcete prodat zrcadlovku? Pak bude vhodné najít hobby bazar zaměřený na fotografy, tam ji prodáte s mnohem vyšší šanci než na nějakém obecném tržišti. Na druhou stranu, kdo má trávit hodiny vyhledáváním různých inzertních serverů a registracemi.

Dobrým kompromisem je nějaký inzertní portál, kde můžete věci třídit do kategorií. Důležité také je, abyste mohli inzerát vkládat zdarma, ať na prodeji ještě neproděláte. Zkuste například server Biginzerce.cz. Nemusíte se tam ani registrovat, měsíčně sem přitom zamíří přes 150 000 lidí.