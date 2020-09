Vyvážená strava? Ženy porážejí muže

Zdravý životní styl a vyvážená strava nejsou pro Čechy neznámé pojmy – většina z nás o nich má alespoň obecnou představu. Velké rozdíly ale panují mezi ženami na jedné straně a muži na straně druhé. Například třikrát více mužů než žen by do vyvážené stravy zařadilo i smažený vepřový řízek. Ukázal to průzkum zaměřený na vnímání vyvážené stravy a role tuků ve výživě, který pro společnost Upfield zpracovala agentura Ipsos.

Ženy v průzkumu častěji než muži odpověděly, že se snaží dodržovat zdravý životní styl, i když rozdíl není propastný. Mezi ženami šlo o 54 %, mezi muži o 48 % dotazovaných. Podobný rozdíl mezi pohlavími panuje také v otázce vyvážené stravy, která ke zdravému životnímu stylu neodmyslitelně patří. Podle průzkumu o sobě 78 % žen říká, že jí vyváženě, mezi muži jde jen o 71 %.

Ve zdrojích živin nemáme jasno

S otázkou na zařazení tuků do výživy si ženy i muži poradili stejně. Sedm z deseti žen i mužů ví, že do vyvážené stravy patří jak rostlinné, tak živočišné tuky. V konkrétních znalostech však rozdíly jsou. Rostlinné tuky považuje za zdravé 61 % žen, ale jen 53 % mužů. Jak je to tedy ve skutečnosti?

„Hlavní výhodou tuků rostlinného původu je nízký obsah nasycených mastných kyselin a naopak vyšší obsah nenasycených mastných kyselin, které podporují snižování hladiny cholesterolu v krvi. Jsou tedy účinnou prevencí vzniku kardiovaskulárních chorob,“ říká Soňa Vojtíšková, nutriční terapeutka pracující metodou Systém asistovaného hubnutí.

„Některé mastné kyseliny si organismus z jiných zdrojů nedovede sám vytvořit, označujeme je jako esenciální. Zvýšený příjem polynenasycených mastných kyselin, omega 6 a především omega 3 z obohacených rostlinných tuků je pro zdraví našich cév a imunitu také přínosný,“ potvrzuje MUDr. Petr Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu a vedoucí lékař oddělení léčebné výživy Fakultní nemocnice Motol.

Češi nemají příliš jasno v některých potravinách. Například margarín se skládá z rostlinných olejů, ale za zdroj rostlinných tuků ho považuje jen šest z deseti dotazovaných. Avokádo vnímají jako zdroj rostlinných tuků pouze čtyři ženy z deseti, mezi muži dokonce pouhá čtvrtina respondentů. Přitom obě potraviny jsou dobrou příležitostí, jak si stravu rostlinnými tuky zpestřit. „Do jídelníčku doporučuji denní zařazení rostlinných tuků, ať již ve formě konkrétních surovin, jako jsou ořechy, semínka, olivy či avokádo, nebo v podobě margarínů a olejů,“ doplňuje Soňa Vojtíšková.