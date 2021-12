Zaručený recept na štěstí v příštím roce. Co nesmíte a co musíte udělat, aby se splnilo, co si přejete?

Když se podíváme na vánoční zvyky našich předků, většina pověr se vztahuje k lepší úrodě nebo zdraví dobytka v příštím roce. Je to logické a pochopitelné - vždyť pocházejí z časů, kdy byli lidé mnohem více než my nyní odkázáni na přízeň přírody. Pokud se neurodilo, byl hlad. Když zašel dobytek, byl zase hlad. Jakmile někdo onemocněl a nemohl pracovat - zase se rychle schylovalo k hladu celé rodiny. Nedivme se tedy, že se chodilo o půlnoci klepat na stromy, zahrabávat na zahradu zbytky štědrovečerní večeře, aby si i příroda přilepšila a byla v příštím roce k lidem vlídnější. To dnes v našich podmínkách asi trápí jen málokoho. Zato zdraví a štěstí si přejeme všichni. Jak na to, abychom byli v příštím roce spokojeni?

Pozor na zpoždění

Podle našich předků bychom se neměli na Štědrý den nikde opozdit. Podle tradic totiž ten, který přijde například na návštěvu nebo ke slavnostnímu stolu jako první, bude mít v příštím roce štěstí, bude zdravý a spokojený. Zcela opačný osud pak má čekat na toho posledního. Takže pozor na čas - i ve svátek je dobré hlídat si hodinky.

Trochu klidu pro hospodyni

Mnoho pověr a zvyků mělo ve své podstatě za následek alespoň trochu klidu a odpočinku pro hospodyni. Tak například pro zachování klidu duší zemřelých, které přebývaly v domě, nesměla hospodyně na Štědrý den zametat ani prát nebo vynášet odpadky. Potom bylo také zakázáno vynášet popel, ale třeba ani se nahlas smát, křičet, prudce vstávat od stolu a vůbec nepřiměřeně rušit ty, kteří sice nebyli již mezi živými, ale pořád dohlíželi na svoje potomky. Kdyby se rozzlobili, mohli by v příštím roce působit problémy. Takže jestli chceme v příštím roce žít klidně, možná bychom se měli i my zkusit na Štědrý den zklidnit, nevyvolávat hádky a nechat i naše předky, aby si v klidu a tichu vychutnali sváteční den a do příštího roku tak vstupovali dobře naladěni a ochotni nám třeba i trochu pomáhat.

Jak přežít do příštích Vánoc?

Všichni jsme smrtelní, nikdo tady nebudeme věčně. Příští rok se ale ještě k odchodu jistě chystat nechceme, a proto bychom se podle toho také měli zařídit. Třeba tak, že si u štědrovečerní večeře nesedneme čelem ke vchodovým dveřím. Jinak by to mohlo vypadat, že se už připravujeme “na cestu”. Stejně tak si můžeme zkusit rozkrojit jablko. Potěšující je, že zlověstný křížek se ukáže opravdu jen výjimečně.

Lichý počet je trochu problém

V mnoha rodinách je zvykem podle tradice prostírat jeden talíř navíc pro nečekaného hosta. Tento zvyk má ale i další význam. Pokud se totiž sejde lichý počet stolovníků, mohla by si jednoho z nich vybrat smrtka, která má ráda vyrovnané sudé řady. A tak s dalším prostřeným místem se může zdát, že se jen někdo opozdil. Jestli se právě tahle dáma nechá tak snadno přelstít, můžeme jen spekulovat. Na druhou stranu - riskneme to?

Zdroj: lidová slovesnost

KAM DÁL: Máte podivné "živé" sny? Existuje pro to jeden velmi jednoduchý důvod.