Akce k 1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily budou kvůli koronaviru zrušeny nebo omezeny

Výročí Ludmiliny smrti připadá na září. V Tetíně na Berounsku, kde první česká světice zemřela, vznikl spolek Svatá Ludmila 1100 let, který přípravy na oslavy zahájil už v roce 2015. Na letošek je připravena řada společenských, kulturních a náboženských akcí a aktivit.

V lednu například vychází monografie o svaté Ludmile. Původně to mělo být na Vánoce, ale kvůli koronaviru se vydání zpozdilo. Spolek počítá se slavnostním uvedením knihy. "Uvidíme, kolik lidí se bude moci potkat, a uděláme pak on-line vysílání na sociálních sítích a na webu nebo pošleme video ex post," řekla Janičatová.

Situace by mohla být lepší

Jakob připomněl, že pandemií byl poznamenaný už loňský rok, a je rád, že se podařilo uspořádat venkovní putovní výstavy. "Ukázaly, kudy může vést cesta ve veřejném přístupném prostoru, byť se musely některé aktivity výrazně omezit," uvedl radní. Kraj podle něj oslavy podporuje a se spolkem je v kontaktu. "Ve čtvrtek máme mít další schůzku, kde se budeme bavit o konkrétních plánech na tenhle rok. Asi to budeme holt muset zpracovávat alternativně podle vývoje, který nás čeká," dodal Jakob.

Janičatová poukázala na to, že větší akce začínají v květnu, kdy by už epidemická situace mohla být lepší. Plánuje se například konference na Karlově univerzitě, zahraniční hosté by se případně mohli připojit na dálku. Hlavní akce v září by podle Janičatové už měly být bez omezení.

Národní Svatoludmilská mše svatá

Zakládajícími členy spolku jsou vedle Tetína Mělník, Roztoky a farnosti v Berouně a Roztokách, k iniciativě se přidaly i Dobřichovice, Srbsko či Beroun. Mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová uvedla, že město už v minulosti k výročí pořádalo sérii přednášek Od svaté Ludmily k dnešku v kulturním domě Plzeňka nebo tematickou výstavu v galerii Pěší zóna.

"Vyvrcholením oslav bude slavnostní Národní Svatoludmilská mše svatá, která se uskuteční 18. září na Tetíně. Oslavy budou probíhat od 17. do 19. září s bohatým kulturním programem," dodala Soukupová. Spolek na Tetín zval papeže Františka, podle Janičatové nakonec přijede papežský delegát.

Ludmila kolem roku 889 ovdověla, přežila i své syny Spytihněva a Vratislava. Osudným se jí podle legendy stal spor s vdovou po Vratislavovi Drahomírou, které se nelíbilo, že velmožové svěřili výchovu Vratislavových potomků Ludmile. Drahomíra si patrně najala vrahy, kteří Ludmilu na přemyslovském hradišti Tetíně uškrtili. Stalo se tak údajně v noci na 16. září 921. Ludmila byla pohřbena na Tetíně. Vnuk Václav nechal její ostatky přenést do Prahy, kde byly uloženy do chrámu svatého Jiří na Hradčanech.

