A co děti, mají si kde hrát? Venkovní hřiště budou pro nejmenší vysílány na internetu

/SATIRA/ Kdo si myslel, že v rámci procházky navštíví i dětské hřiště je na omylu. Zakázaný vstup na houpačky, klouzačky a pískoviště má však řešení. Policejní hlídky u oblíbených míst pro děti jsou sice poněkud depresivní, ale vláda vše vynahradí novým internetovým streamingem. O co se jedná?

Pilotní projekt

Ústřední tváří této virtuální zábavy je zpěvák kapely Katapult Olda Říha. Ministerstvo školství ho oslovilo s projektem “A co děti? Mají si kde hrát.” Jedná se o sice o velmi nákladný projekt, ale ocení ho bezesporu rodiče i děti.

Ve spolupráci s těmi nejlepšími programátory totiž vznikla virtuální realita, kterou bude Česká pošta roznášet do všech rodin, kde je evidované malé dítě. Celý nápad je postaven na principu virtuálních dětských hřišť. Ty jsou naprogramované ve formě hry a každý si může najít to svoje nejoblíbenější. Projekt, který stál jen 20 miliard korun tak děti skrze brýle na hlavě přesune na jinak uzavřené venkovní hřiště.

V databázi najdete i reálné modely dětských hřišť ve vašem okolí. Pokud je tam vaše ratolest zvyklá na svou oblíbenou houpačku, stačí nasadit brýle a může se bez problémů začít houpat a klouzat.

Dvoje brýle do každé rodiny

Na virtuálním hřišti se mohou ocitnout hned dva členové rodiny, protože v zařízení, které se bezplatně dostane do každé rodiny jsou přiloženy vždy dvoje brýle. Problém však nastává v rodinách, které nemají velký byt či dům, protože je vše převedeno ve vzdálenostech 1:1.

Může se tak stát, že se děti rozběhnou na pískoviště a narazí do stěny. “Má to ještě drobné chybičky, ale ty tak do dvou měsíců vychytáme,” říká vedoucí projektu Antonín Cvrček. Ten mimochodem prozradil, že se opravdové hřiště jen tak neotevřou. Děti si tak pravděpodobně budou muset zvyknout spíše na realitu virtuální, než tu opravdovou. Odřená kolena si však mohou přivodit i s počítačovými brýlemi na hlavě.

