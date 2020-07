Dříve tu bydlel hrabě Desfours-Walderode. O palác se teď postará Muzeum hlavního města Prahy

Muzeum má ve vlastnictví 1,13 milionu sbírkových předmětů. Ze zákona musí uchovávat pražské nálezy, které učiní nestátní archeologické instituce. Palác nabízí dvě patra výstavních prostor a muzeum by do něj podle dokumentu umístilo pravděpodobně expozici dějin Prahy 19., 20. a začátku 21. století, dějin první a druhé světové války a dějin totality. Součástí by byla kavárna a restaurace.

Kromě nedostatku prostor trápí MHMP potřeba nového ředitelství. V současné době totiž vedení muzea sídlí v domě v Kožné ulici, kde je město spoluvlastníkem. Objekt je ale zatížen 14 soudními spory, které muzeum vede od roku 2006, a to o určení výše úhrady za užívání prostor v celkové žalované částce 14,5 milionů korun a příslušenství 9,8 milionu.

Nejprve přijde rekonstrukce

Ještě než se muzeum do Desfourského paláce nastěhuje, bude muset být zrekonstruován. Opravu by mělo na své náklady provést hlavní město. Na kolik oprava vyjde, není v tuto chvíli jasné. Ředitelka MHMP Zuzana Strnadová letos v únoru řekla, že projekt, posudky a oprava domu by trvaly asi sedm let.

Muzeum v červnu uzavřelo kvůli plánované rekonstrukci interiérů hlavní budovu na Florenci. V současné době se stěhují exponáty do depozitářů. Samotná oprava začne v září a měla by trvat dva roky. Předběžná cena je asi 150 milionů korun.

Desfourský palác byl postaven v pozdně klasicistním stylu v letech 1845 až 1847. Architektem byl Josef Kranner, který jej vybudoval pro hraběte Desfours-Walderode. Uvnitř se částečně zachovaly původní interiéry, trojramenné visuté mramorové schodiště, mozaikové parketové podlahy a další cenné předměty jako lustry, vitráže a kachlová kamna.

