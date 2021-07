Jak si změnit termín očkování a vyhrát nad linkou 1221 krok za krokem. Zn. trpělivost přináší nejen růže, ale i lízátko

/KOMENTÁŘ/ První dávku očkování jsem získal v Praze v Národním očkovacím centru. Vše probíhalo profesionálně a rychle. Zážitek je popsán zde. Armáda je však systém, pro lidi nevytváří příjemné prostředí. S tím se ale asi dalo počítat. Druhou dávku jsem dostal v očkovacím centru v Dobřichovicích. Organizace stejně dokonalá a kupodivu to šlo i bez borců v maskáčích, kanadách a rukama za zády. Prostě jsem se nebál.

Proti armádě nebe a dudy

Milá slečna mi vytiskla QR kód a poslala mě k registraci, další milá slečna se mnou vyplnila dotazník, dala mi ho v deskách do ruky a poslala mě k pohovoru s milou doktorkou. Poté se mě ujala příjemná sestra, která mě naočkovala a dala lízátko.

Pokračoval jsem a šel do "odpočívárny", kde mi odebrali dotazník. Po čtvrt hodince mě zavolali, že už mohu jít k výstupní kontrole. Tam mi opět milá operátorka doplnila očkovací kartu a ukázala, jak pracovat s aplikací Tečka jako s covid pasem. A popřála mi krásný den. Proti megaprojektu vojenské nemocnice balzám na nervy.

Ilona Csáková a ti druzí

V Česku je silná skupina odmítačů, mnoho lidí věří, že po očkování v krvi kolují roboti. Ilona Csáková si zase nejspíš myslí, že zubaři tajně dávají do injekcí vakcínu. Vakcinaci odmítají i některé zdravotní sestry a někteří solidní pánové znají někoho, kdo má známého, co hrál fotbal a teď kvůli vakcíně leží na JIPce. Někteří mladí pak necítí společenskou zodpovědnost, mívají lehký či bezpříznakový průběh. Tak co by se snažili...

Podle posledních poznatků je potřeba mít proočkováno 70 až 85 % populace, aby se virus "vytratil". Jenže zkušenosti ukazují, že na očkování jde jen asi 60 % a pak už musí vláda dělat psí kusy, aby občana motivovala. V USA rozdávali pivo, EU vymyslela CovidPass, v Polsku experimentovali s povinným očkováním. Původně úspěšný Izrael bojuje s další vlnou epidemie kvůli mutaci delta (dříve se jí smělo říkat indická).

Jisté je, že máme víc vakcín než zájemců. Začátkem července jen Praha má víc než 40 % očkovaných, ostatní kraje jsou na tom hůře.

Změna termínu

Akce má několik úskalí, změna termínu očkování není procházkou růžovou zahradou, jak se možná zdálo z některých prohlášení vlády a ministra Vojtěcha. Je to jen pro trpělivé a dobré vyjednavače. Už jen to dovolat se a zjistit, kde je volno, je dost složité. Jak tedy postupovat?

Začněte na lince 1221 a požádejte, ať se podívají, zda je ve vašem očkovacím centru volno dříve. Pokud ano, máte snadno vyhráno.

dříve. Pokud ano, máte snadno vyhráno. Pokud vám hovor na lince přeruší a odkáží vás na informace na webu, klid, za chvíli zavolejte znova. Oni jen tak podivně nastavili systém call centra .

. Vytíženost očkovacích míst lze sledovat v reportu vytíženosti očkovacích míst.

Když si najdete místo, kde mají stejnou vakcínu a volný termín, dohodněte se. Předběžně, protože dokud se neodhlásíte z původního termínu, nemohou vás zaregistrovat.

z původního termínu, nemohou vás zaregistrovat. Když jste dohodnuti na termínu, zavolejte znovu na linku 1221 a požádejte je o zrušení termínu. Někteří operátoři vás odmítnou, pak zavěste a zavolejte znovu, jiní operátoři z toho zas nedělají vědu a termín vám zruší.

Přijde vám sms, že termín byl z technických důvodů zrušen . O tom informujte očkovací středisko, které vás pak zaregistruje.

. O tom informujte očkovací středisko, které vás pak zaregistruje. Až to udělají, přijde vám sms s novým termínem.

Není divu, že je linka 1221 přetížená, když na ni musíte volat nejméně třikrát kvůli jednoduchému úkonu. Je pravděpodobné, že operátoři nemají k dispozici přehled volných kapacit, že vždy vidí jen to "vaše". Ale proč organizovat věci jednoduše. Na druhé straně je třeba říci, že většina operátorek je velmi milá a nápomocná. A že dělají užitečnou dobrou práci. Děkuji!

Možné problémy

Dle ministerstva zdravotnictví místo očkování změnit nejde: Viz nejčastější dotazy na webu: Mohu změnit místo, kde se budu očkovat druhou dávkou vakcíny?

Samozřejmě existuje právo na volbu poskytovatele. Poskytovatele a tedy i místo očkování si zájemce vybírá pro aplikaci vakcíny obecně. Místo tedy zůstává u obou dávek stejné.

Ale kdo by dnes čekal, že ministerstvo ví, co se vlastně děje. Takže:

Musíte se umět dohodnout v očkovacím centru, že vás opravdu zaregistrují . Je to o lidech, systém s takovým postupem nepočítá. Já měl štěstí, narazil jsem na ochotné profesionály.

. Je to o lidech, systém s takovým postupem nepočítá. Já měl štěstí, narazil jsem na ochotné profesionály. Na očkovací místo jsem kvůli dohodě dorazil osobně, aby vás mohli zaregistrovat, musíte jim nechat osobní údaje. A to telefonem asi nejde.

Dalším rizikem je sama linka 1221. Když jsem si dojednal dřívější termín, paní operátorka mi sdělila, že "to nejde", že se místo očkování nesmí měnit. Tak jsem jí po chvíli přemlouvání dal za pravdu a poděkoval. Za pár minut jsem zavolal znovu, jiná operátorka už termín v pohodě zrušila.

KAM DÁL: Martin Zounar: Vláda pandemii nezvládla. A očkovat se nedám, mám své důvody.