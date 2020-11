O farmářské trhy Pražané nepřijdou. Na mnoha místech se budou v Praze konat i nadále

Za přísnějších bezpečnostních opatřeních se bude ve čtvrtek 5. listopadu konat farmářský trh na Sofijském náměstí v Modřanech. Pokud to epidemiologická situace dovolí, měly by se zde podle mluvčí městské části Olgy Novotné trhy konat každý čtvrtek od 8:00 do 18:00.

Trhy bez konzumace potravin na místě

Na trzích je vládním nařízením zakázaná konzumace a od středy 28. října se mohou na farmářských trzích prodávat pouze potraviny. Dovolen je tedy prodej ovoce a zeleniny, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, vajec, pekařských a cukrářských výrobků a medu, vše ale musí pocházet z domácí provenience. Prodejní stánky musí být rozestavěné nejméně ve dvoumetrových rozestupech a na 400 metrů čtverečních může být maximálně 20 lidí.

Omezený počet stánků

Podle Novotné se kvůli těmto pravidlům výrazně sníží počet stánků na místě. „Namísto dosavadních 12 jich bude maximálně sedm,“ uvedla. Doplnila, že na místě jsou nově stánky mobilní, ty původní, dřevěné a napevno umístěné z nově rekonstruovaného Sofijského náměstí zmizely.

Pod dohledem úřadů

Na to, aby kupující a prodejci dodržovali nařízená bezpečnostní opatření, budou v následujících týdnech v době konání trhů dohlížet pracovníci tamního městského úřadu a pověřená osoba z firmy All time festivals. Společnost má s radnicí na pořádání trhů na Sofijském náměstí podepsanou pachtovní smlouvu na období od 15. září 2020 do 31. prosince 2021. Pachtýř se podle Novotné zavázal k tomu, že za běžné situace najdou zákazníci na místě především české potraviny. Zbývající sortiment budou tvořit ruční výrobky například ze dřeva, keramiky či kovu.

Na Jiřáku bez sobotního trhu

Zvláště kvůli určeným metrům čtverečním na osobu zrušili provozovatelé Trhů na Jiřáku sobotní prodej. Lidé si tak zboží od farmářů mohou na náměstí Jiřího z Poděbrad koupit pouze od středy do pátku v čase od 8:00 do 18:00. Podle informací na webu organizátorů si opatření vyžádala omezení počtu prodejců i v tyto pracovní dny. Na místě tak bude nejvíce 15 farmářů. Zájemci si mohou nakoupit i na farmářských trzích na Tylově náměstí v Praze 2, jak organizátoři uvedli na facebooku.

Na náplavce si nenakoupíme

Pořádání trhů kvůli mimořádným opatřením souvisejícím s covidem-19 naopak zrušil mimo jiné spolek Archetyp, který provozuje tržiště na náplavce na Rašínově nábřeží a na Kubánském a Řezáčové náměstí. Zrušené jsou také trhy na Vítězném náměstí v Praze 6. Ty se dosud konaly každou sobotu, nyní je jejich pořadatel, spolek Farmářské trhy, až do odvolání zrušil. Na svém facebookovém profilu Trhy na Kulaťáku pořadatelé zveřejnili mapu, kde jsou uvedené kontakty na farmáře, jejichž výrobky na trhu jsou běžně ke koupi.

Proti omezení počtu lidí na metry čtvereční se ve čtvrtek 29. října ohradila Asociace farmářských tržišť České republiky. Podle zástupců asociace by se omezení měla zmírnit.

