Očkování je povinné, rozhodl soud ve Štrasburku. Skandál, šikana, nehoráznost, reagují české maminky

„Povinnost očkování je nezbytností demokratické společnosti.“ Tak konstatoval Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Je to výsledek jednoznačeného hlasování Velkého setnátu v poměru 16 hlasů ku 1. Proti verdiktu není odvolání.

Soud řešil stížnost šesti rodičů, první už z roku 2013. Většinou šlo o to, že předškolní zařízení nepřijala neočkované děti. „Očkovací povinnost v České republice důrazně podporují zdravotnické úřady,“ stojí v usnesení s tím, že je tím chráněno zdraví populace a je to cesta k tomu, jak zastavit stále se snižující proočkovanost obyvatel.

