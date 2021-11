Podvodníci mají svůj svátek, jmenuje se Black Friday. Ekonom Štěpán Křeček radí, jak nenaletět

Letos bude Black Friday poznamenán pandemií nemoci covid-19 i rostoucí inflací. Přesto je třeba dávat pozor na vychytralé obchodníky. Zdánlivě výhodné ceny jsou totiž často vypočítávány z výrazně zvýšených běžných cen. Konečná úspora tak může být minimální.

„Kdyby byl Black Friday výhodný pro zákazníky a obchodníci by na něm prodělávali, dávno by ho zrušili. Místo toho jsme svědky monstrózních marketingových kampaní, kterými se obchodníci k tomuto svátku konzumu hrdě hlásí,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

v New Yorku na otevření supermarketu Walmart v 5:00. Když byly dveře otevřeny, dav se tlačil kupředu, rozbil dveře a 34letý zaměstnanec byl ušlapán k smrti. Dav se odmítal zastavit. Když se ostatní zaměstnanci pokusili zasáhnout a pomoci zraněnému, lidé si stěžovali, že čekali v chladu a nebyli ochotni déle čekat (zdroj: V roce 2008 čekal dav 2 000 nakupujících v oblasti Valley Streamna otevření supermarketu Walmart v 5:00. Když byly dveře otevřeny, dav se tlačil kupředu, rozbil dveře a 34letý zaměstnanec. Dav se odmítal zastavit. Když se ostatní zaměstnanci pokusili zasáhnout a pomoci zraněnému,i, že čekali v chladu a nebyli ochotni déle čekat (zdroj: Wikipedia ).

Nikdy se neprodávaly za plnou cenu

Black Friday má kořeny ve Spojených státech, kde je zvykem po svátku Díkůvzdání vyrazit na nákupy. Postupem času se tento svátek konzumu rozšířil do celé řady dalších zemí včetně České republiky. „Naše podoba Black Friday má však mnoho odlišností od své původní verze a bohužel je doprovázena celou řadou podvodů,“ vysvětluje Křeček.

Mnohé české obchody nemají Black Friday pouze jeden den, ale slaví ho delší období. Přitom často deklarují výrazné slevy. „U nich by zákazníci měli být opatrní. Jsou totiž známy případy, kdy se produkty nikdy neprodávaly za původní přeškrtnuté ceny. Ty byly v některých případech jen smyšlené, aby vytvářely dojem obřích procentuálních slev.“

Nenakupujte pod tlakem obchodníků

Další nešvar obchodníků spočívá v tom, že využívají doporučenou maloobchodní cenu k výpočtu slevy. „Když se však podíváme na údaje přímo u výrobců, zjistíme, že nekorespondují s tím, co deklarují obchodníci. V minulých letech rovněž byly zaznamenány případy, kdy produkty po ukončení Black Friday byly výrazně zlevněny,“ má jasno Křeček.

Zákazníci by proto měli být pozorní. Určitě by neměli nakupovat pod tlakem obchodníků. „Vždy by si měli nákup dobře rozmyslet a zauvažovat nad tím, zda dané zboží nebo službu skutečně potřebují. Následně mohou na internetu srovnat ceny. Zvláště v dnešní době, která je poznamenaná vysokou inflací, se ceny stejných produktů mohou u různých obchodníků zásadně lišit,“ doplňuje ekonom.

KAM DÁL: Národnímu týmu pro zvládnutí epidemie chybí odborníci. Pravděpodobný šéf zdravotnictví Válek odmítá vysvětlit důvody.