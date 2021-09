Ceny v Česku stále rostou: Ekonom prozradil, za co zaplatíme nejvíc a jestli se bude zase zlevňovat

Inflace se u nás více než zdvojnásobila a některé produkty se tak stávají téměř nedosažitelnými. Ekonom Štěpán Křeček vysvětluje, co se zdražilo nejvíce a jaké problémy to způsobuje. Můžeme očekávat další zvyšování cen? O jaké produkty by se mělo jednat? Nezvládli jsme pandemii, ale život nám ztrpčují třeba i změny v Neměcku