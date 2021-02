Praha jedná s firmami o rozvozu vakcín. Vládou dodaný distributor nezvládá

Deník N v pondělí napsal, že ve skladech po republice leží 120 000 dávek očkovacích látek. Premiér Andrej Babiš v reakci řekl, že stát má vliv jen na své nemocnice a ústavy a ostatní očkovací místa jsou odpovědností krajů.

Kraje a Praha si naopak od začátku očkování stěžují na komunikaci a centralistický přístup státu. V metropoli pak navíc na fakt, že vakcína Pfizer/BioNTech chodí pouze do velkých nemocnic, které jsou v metropoli státní a koordinátor tak na její rozdělování nemá vliv.

Látku je třeba rychle rozvézt praktikům

To podle Ježka stále platí, ale podle jeho informací v Praze žádné vakcíny těchto firem ladem neleží, protože je potřeba minimálně co nejrychleji doočkovat velké množství lidí, kteří již dostali první dávku. Pokud jde o vakcínu firmy Moderna, té zatím podle koordinátora do metropole nedorazila jediná ampulka.

Zbývá látka firmy AstraZeneca, které podle Ježka skutečně od pondělí leží 4 200 dávek v městském zařízení. V souladu s pokyny vlády je město hodlá využít pro zásobování praktiků, byly však problémy s distributorem, kterého stát vybral teprve koncem minulého týdne. I tak se podle koordinátora zatím nedaří rozvoz dohodnout a město jedná s jinými distribučními firmami, protože je potřeba látku praktikům rozdělit co nejrychleji, než přijde dalších plánovaných 9 000 dávek. To se podle posledních informací má stát tento týden, řekl Ježek.

AstraZeneca má ideální podmínky ke skladování

Otázku nevyužitých dávek vakcíny komentoval i pražský primátor Zdeněk Hřib. Na pravidelné schůzce zástupců krajů a vlády podle svých slov vyzval premiéra, aby celostátní rezervu látek skladovanou v Praze vyňal ze statistik dosud nepodaných vakcín ve skladech na krajích. "Jinak totiž dochází k chybné interpretaci těchto dat. Celostátní rezerva pak vypadá jako něco, čím by se mohlo v Praze okamžitě očkovat, i když tomu tak není," uvedl Hřib.

AstraZeneca je nejvhodnější pro očkování praktickými lékaři, protože se nemusí uchovávat v hlubokých mrazech. Podle Ježka se zatím v metropoli rozděluje těm praktikům, kteří jsou ochotni očkovat nepohyblivé pacienty u nich doma. Doplnil, že u některých seniorů může panovat obava z očkování touto látkou, ale u praktických lékařů se ji daří rozptylovat. Dnes podle něj zazněl apel, aby nedůvěru k této látce vláda na mediální úrovni řešila.

