Předseda Senátu Kubera zemřel. Jeho političtí kolegové i soupeři jsou v šoku

Ve věku dvaasedmdesáti let v pondělí náhle zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera. Podle tiskové tajemnice Senátu Sue Nguyen šlo o blíže nespecifikované zdravotní problémy. Kubera zemřel při převozu do nemocnice, když ho v senátorské kanceláři v Teplicích postihla nevolnost.

Úmrtí jednoho z nejvýraznějšího občanských demokratů oznámil v poledne na twitteru místopředseda ODS a předseda jejích senátorů Miloš Vystrčil. Kubera proslul svými leckdy kontroverzními výroky, v nichž si nebral servítky. Kritický byl zejména vůči fungování EU, dotacím, feministkám nebo ekologickým hnutím.

V Senátu odvedl kus práce

Kubera byl senátorem a dlouholetým primátorem Teplic. V jejich čele stál od roku 1994 do roku 2018. Členem horní komory byl od roku 2000, od roku 2016 se podílel na jejím vedení nejprve jako místopředseda, od předloňského roku jako její předseda.

Jaroslav Kubera

- vystudoval gymnázium

- studoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně studoval matematiku a zahraniční obchod na VŠE v Praze. Ani jednu školu nedokončil

- v letech 1967 až 1969 byl ve Sklo Unionu Teplice

- do roku 1990 pracoval v Elektrosvitu Teplice

- v letech 1990 až 1994 byl tajemníkem Městského úřadu Teplice

- poprve byl starostou v Teplicích zvolen v roce 1994 (až do roku 2018)

- byl členem zastupitelstva Ústeckého kraje

- byl ženatý, měl dvě dcery

V roce 2017 zvažoval Kubera kandidaturu na prezidenta proti Miloši Zemanovi. Ve stejném roce získal roli prezidenta Edvarda Beneše ve filmu Toman. Byl také dlouholetým členem ODS (od roku 1992), v Senátu poprvé usedl v roce 2000 a od té doby mandát pokaždé obhájil. V roce 2016 se stal místopředsedou Senátu, od roku 2018 pak byl jeho předsedou.

Zesnulého Jaroslava Kuberu bude dočasně v čele komory zastupovat její první místopředseda Růžička (za STAN). O jeho nástupci může být jasno ještě v lednu.

Petr Fiala (ODS)

S velkým zármutkem jsem dnes přijal zprávu o úmrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Je to neuvěřitelné, ještě v sobotu jsme spolu mluvili na našem Kongresu, kde byl plný aktivity a nápadů. Jaroslav Kubera byl výraznou osobností nejen ODS, ale celé české politiky.

Miroslava Němcová (ODS)

Zemřel veselý člověk, předseda Senátu. Upřímnou a hlubokou soustrast celé rodině. Měla jsem ho ráda a vážila jsem si ho. Byl svůj a jeho humor lidi sbližoval. Na jeho příkladu lze vyvrátit výrok, že každý je nahraditelný. Bude se mi po něm stýskat.

Alexandra Udženija (ODS)

Pláču, truchlím, jsem v šoku! Jarda Kubera byl skvělý člověk, politik a odeesák. Je to pro mne ohromná rána! Jeho přátelství, nadhled a humor nám budou všem chybět. Upřímnou soustrast celé jeho rodině a všem pozůstalým.

Pavel Novotný (ODS)

Obrovská, nenahraditelná ztráta pro ODS a celou naší politickou scénu jako takovou. Dnes budu na počest zesnulého pana předsedy Senátu kouřit v kanceláři s dvojnásobnou intenzitou. Je mi to moc líto. Výtečný komunální politik, pevný, zásadový člověk, co to fakt dělal pro lidi.

Miloš Zeman (prezident republiky)

Jaroslava Kuberu jsem měl rád. Považoval jsem ho za svého přítele, ačkoliv jsme se někdy lišili v názorech. Jeho smrti velice lituji.

Ivan Bartoš (Piráti)

Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast rodině a přátelům pana Jaroslava Kubery.

Vít Rakušan (STAN)

Zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera. Vtipný, bystrý, pracovitý senátor a bývalý kolega starosta. Nesouhlasit s ním byla zábava, nikoliv boj nepřátel. Upřímnou soustrast rodině.

Markéta Pekarová Adamová (TOP 09)

Jaroslav Kubera byl politik, který říkal vždy to, co si opravdu myslel. Často jsem s ním nesouhlasila, ale jeho autenticita byla hodna obdivu. Je to velká ztráta pro českou politiku. Upřímnou soustrast rodině. Čest jeho památce.

Adam Vojtěch (ANO)

V těchto smutných chvílích se těžko hledají slova. A nejde jimi popsat, jak obrovská ztráta je smrt člověka. Jaroslav Kubera byl významná osobnost naší politiky. Vždy jsem si vážil toho, že se nebál říkat to, co si opravdu myslí. To je v politice velice vzácné. Čest jeho památce.

Lubomír Zaorálek (ČSSD)

Je to naprosto nečekaná zpráva. Jarda Kubera byl veselý a energický člověk s výbornými nápady. Dokázal něco, co je v politice to nejcennější, a to je, že měl důvěru lidí. Dokázal politiku přibližovat lidem, a to se moc nevidí.

Vojtěch Filip (KSČM)

Vyjadřuji hlubokou soustrast manželce, rodině a přátelům zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Všichni na něj budeme s úctou vzpomínat. Jeho smysl pro humor byl neopakovatelný a také se nikdy nesnížil k lidské ani politické neférovosti. Čest jeho památce.

Dominik Feri (TOP 09)

Je mi to hrozně líto. Seděli jsme spolu v městské radě. Občas to bylo veselé, občas zase ne. Byla to však moc dobrá škola a hodně mi to dalo. Přeji rodině v těchto tak těžkých chvílích mnoho sil.

Marek Výborný (KDU-ČSL)

Je to obrovský šok, odešel upřímný obhájce normálního světa, konzervativních hodnot, ale i Senátu a principů právního státu. Za naši stranu vyjadřuji upřímnou soustrast rodině, nejbližším i ODS a svěřuji Jaroslava Kuberu do svých modliteb. R.I.P.

Zdeněk Hřib (Piráti)

Pan předseda Senátu Jaroslav Kubera svým pevným postojem prosazoval české zájmy. Za to si zaslouží velké poděkování. Upřímnou soustrast rodině a blízkým.

Radek Vondráček (ANO)

Petr Štěpánek (Zelení)

Jaroslav Kubera byl jedním z mála českých politiků, který vždy dokázal věc pojmenovat jednou větou. Možná i proto byl tak úspěšný. Čest jeho památce!