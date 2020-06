Primátor Hřib: Program COVID Praha sice porušil procesní pravidla, ale ne zákon

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) řekl, že při schvalování byla porušena procesní pravidla, ale bylo to nutné, aby byl rychle schválen. COVID Praha pražský magistrát vymyslel a schválil v dubnu v reakci na koronavirovou krizi a fakt, že pražští podnikatelé nemohli žádat o půjčky v rámci prvních dvou státních programů. Poté okolnosti schválení řešil kontrolní výbor na základě posudku, který si vyžádala jeho předsedkyně Jaroslava Janderová (ODS) od ministerstva vnitra a podle kterého město schválením programu porušilo zákon.

Žádné připomínky, málo informací

Podobný posudek získala radní Hana Marvanová (za STAN). Ta na výboru kritizovala i fakt, že radní dostali podklady pro schválení programu až ve středu v noci a hned ve čtvrtek ráno se o nich na mimořádné radě hlasovalo. Materiály nebyly ani předloženy k připomínkám odborům, jak to stanovují interní pravidla magistrátu.

Hřib uvedl, že ministerstvo vnitra svůj názor změnilo po konzultacích s ministerstvem pro místní rozvoj, které řeší evropské fondy. Praha do fondu pro záruky úvěrů vložila 600 milionů korun ze svého operačního programu Praha - pól růstu. Ředitel odboru evropských fondů Karel Anderle uvedl, že původní stanovisko se zaměřovalo jenom na české právo, kterému je však v případě peněz z fondů Evropské unie nadřízeno to evropské.

Neodpustil si kritiku opozice

Primátor připustil, že při schvalování programu nebyla splněna všechna procesní pravidla, například tzv. připomínkové kolečko. „Jednoznačným imperativem byla rychlost,“ řekl a dodal, že zvoleným postupem se podařilo podporu podnikatelům zajistit rychle. „Zrychlení běžných rozhodovací procesů ostatně je i smyslem nouzového stavu, který v té době platil,“ dodal Hřib. Kritizoval v té souvislosti přístup opozice, která zpochybňovala zákonnost programu. „Je zjevné, že jejich tvrzení byla nepravdivá a zbytečně znejisťovala pražské podnikatele.“

Pražský program měl stejné podmínky jako vládní COVID II, do kterého se ale pražští podnikatelé nemohli hlásit. V obou případech šly úvěry přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMZRB). Podnikatelé žádali o bezúročné úvěry od 10 000 korun do 15 milionů korun či o příspěvek až milion korun na úhradu úroků. Praha za půjčky ručí do 80 procent. Program se vztahoval na malé a střední podniky do 250 zaměstnanců a s ročním obratem do 50 milionů eur. Do aktuálního vládního programu COVID III již mají přístup i pražští podnikatelé.

