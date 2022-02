Putin jako Hitler a nacisti: 8 společných znaků, které musí vidět úplně každý

Vladimir Putin promluvil k národu v pondělí večer. O pár hodin později spustil operaci, jejíž primárním cílem bylo "osvobodit" samozvané donbaské republiky. Celý svět sledoval, jak je ruská armáda na své "mírové misi" vítána květinami a šampaňským. Ještě předtím jsme byli svědky dezinformační války, více či méně příčetných prohlášení představitelů Ruské federace i snahy Západu o diplomatické řešení i za cenu poklonkování Moskvě.

Připomíná vám to něco? Paraela s jedním z nejhorších zločinců všech dob je zřejmá. Adolf Hitler ve své době využíval podobné taktiky, jako dnes Putin. Dlouhodobě si testoval půdu, zkoušel trpělivost mocností, vypouštěl fake news a nakonec "osvobozoval". Myslet si, že Putinovým cílem je "pouze" Donbas, by bylo krátkozraké. Hitlerovi také nestačily Sudety, Rakousko ani celé Československo.

Historické nároky

Putin se v pondělním projevu až fanaticky obracel k myšlence, že Ukrajina je dávné ruské území. „Bolševik Lenin znevýhodnil Rusko, při rozpadu Sovětského svazu jsme byli okradeni,“ prohlásil. Také Hitler argumentoval, že Německo má historické nároky a jeho "nirvanou" bylo obnovení Římské říše tak, jak se o to pokoušel i Karel Veliký.

Neuznávají nezávislost

Ruský prezident v projevu také jasně řekl, že Ukrajinu nepovažuje za nezávislý stát. „Ukrajina je integrální součást naší historie. Je třeba uznat suverenitu a nezávislost Doněcké a Luhanské republiky.“ Pro Adolfa Hitlera byly stejným problémem Sudety, později Rakousko. Také je považoval za "samozřejmou" součást Německa a vlastně si tak "jen" bral, co bylo "jeho".

Jde nám o osvobození

"Mírová" mise na podporu "utlačovaných" vlastenců v samozvaných republikách jakoby kopírovala Hitlerovu přípravu na mnohem větší konflikt. Také nacistický vůdce zabráním Sudet a Rakouska na oko nedělal nic jiného, než "osvobozoval" své lidi.

Utlačování obyvatel

Nacistické Německo začalo před obsazením Sudet podporovat prostřednictvím sudetoněmeckých stran a spolků národnostní a rasovou nesnášenlivost. Jednotky Konráda Henleina pak zařídily zbytek tak, aby mohl zakročit Hitler. Podle Putina Ukrajina dlouhodobě odmítla mírové řešení, hovořil i o genocidě ruských obyvatel. „Používají se střely, dělostřelecké zbraně, opovrhují civilisty, na Donbasu jsou porušována elementární práva lidí. Nikdo nevidí genocidu, jíž jsou podrobeny tři miliony lidí. Jak dlouho tohle máme snášet?“

Zinscenovaný útok

Hitler využil zinscenovaného konfliktu na hranicích s Polskem k tomu, aby tuto zemi napadl a odstartoval tak druhou světovou válku. Vladimir Putin v projevu národu sdělil, že na Ukrajinu byly přemístěny zbraně hromadného ničení a NATO je tak pro Rusko přímou hrozbou. Může to být záminka k budoucímu postupu Ukrajinou? Nakonec, vzpomeňme si na invazi vojsk USA do Iráku v roce 2003, jejichž cílem bylo najít dodnes nenalezené moderní chemické a biologické zbraně Husajnova režimu.

Nikdy, nikdy, nikdy

Hitler do poslední chvíle opakoval, že ozbrojený konflikt nechce a že si bere pouze to, na co má nárok. K čemu to nakonec vedlo, všichni víme. Také Putin a ministr obrany Lavrov ještě v neděli ubezpečovali, že ruské jednotky hranice rozhodně nepřekročí a koncentrace armády na hranicích je pouze cvičení.

Můžete za to vy

Putin v projevu několikrát zopakoval, že pokud dojde ke krveprolití, bude za něj moci ukrajinská strana. Že on je na "mírové" misi a vojenský střet si nepřeje. Mnichovskou konferenci, která měla zajistit mír s Německem, asi není třeba dlouze představovat.

Slabé mocnosti

A pak je tu ještě jedna důležitá věc, která souvisí i s Mnichovskou dohodou. Slabost Západu, neustálé ústupky vedoucí ke katastrofě. Dnes slabá Evropská unie a její čelní představitelé, kteří roky otevírali dveře diktátorovi a zavírali oči nad tím, co se v Rusku děje a kam směřuje. Ve jménu míru, který nechtěl Hitler a nechce ho ani Putin.

