Rusové ukradli zemědělskou techniku za desítky milionů, ale nakonec litovali

Farmářské stroje byly odcizeny z okupovaného města Melitopol na Ukrajině. Všechny stroje poté poslali až do Čečenska. To znamenalo, že cestovaly do svého cíle stovky kilometrů.

Když ale zemědělské stroje dorazily na místo určení, zjistilo se, že je nemohou používat. Všechny kombajny, traktory a další v sobě totiž měly zabudovanou chytrou pojistku. Ukrajincům, kterým původně patřily, se podařilo veškerou odcizenou techniku zamknout na dálku tak, aby nešla používat. Ruská vojska tak "zplakala nad výdělkem".

Nejednalo se ale o ojedinělý incident. Mimo jiné byly hlášeny i krádeže obilí a stavebního materiálu, které bohužel žádnou podobnou pojistku nemá.

Ruská vojska odcizila také farmářské stroje v jiných městech, jednalo se ale údajně spíše o namátkové krádeže menšího počtu techniky. Krádež v Melitopolu byla ale mnohem větší a organizovanou akcí, o to potupnější pro ruská vojska je, že skončila takovým fiaskem.

Z Melitopolu bylo odcizeno celem 27 kusů traktorů, kombajnů a dalších zemědělských strojů v celkové hodnotě přesahující 117 milionů korun. Sroje v sobě ale mají zabudovanou GPS lokaci a navíc je možné je ovládat na dálku.

„Když stroje dorazily do Čečenska, tak si uvědomili, že je nemůžou zapnout. Naši farmáři je totiž vypnuli na dálku,“ uvedl pro CNN tamní expert na zemědělskou techniku, který nechtěl být jmenován.

Zdroj: CNN

