Senátor Smoljak: Boj s dezinformacemi je naprosto nedostatečný. Musíme přitvrdit

Ruský útok na Ukrajinu a hrůzy páchané Putinovými vojáky zejména na civilním obyvatelstvu logicky znamená strach z toho, co může přijít, kam až válečný zločinec v Kremlu dokáže zajít. Napadne další stát? Odváží se útočit na země NATO? „Nemyslím si, že by šlo o napadení. Bude mnohem více agresivní v oblasti nevojenských útoků na naše společnosti,“ řekl Čtidoma.cz bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý.

Součástí budou i kyberneticé útoky či aktivace "trollů", kteří záměrně rozdělují společnost. Skutečnost, že v České republice dále fungují vlastizrádci pracující pro Putinův režim, nedávno potvrdil v rozhovoru pro Čtidoma.cz také poslanec Pavel Bělobrádek. Jak dále pokračovat, mají přijít další kroky vlády směrem k potírání proruských názorů? Povídali jsme si o tom s Davidem Smoljakem.

Jak vnímáte zablokování některých webů a hlasy, že jde o cenzuru?

Cenzura je od latinského slova "censor", což byl státní úředník, který měl mimo jiné za úkol dohlížet na morální stav společnosti. Důležitá je tady ta role státu. Proto cenzurou rozumíme zásahy státních orgánů proti svobodě slova. Už jen tohle ve vámi zmíněném případě nesedí, protože těch osm proruských webů nevypnul stát, ale sdružení, které je provozovatelem registru domén.

Navíc nám "za rohem" zuří válka...

Přesně tak. Válka, kterou zcela jednostranně rozpoutalo Rusko a vede ji nejen vojenskými prostředky, ale i prostřednictvím dezinformací. Těmto útokům se musíme konečně začít bránit. Proto zablokování hlavních nástrojů ruské propagandy u nás hodnotím jednoznačně pozitivně.

David Smoljak (STAN)

- od roku 2019 senátor za obvod č. 24 – Praha 9

- od roku 2014 zastupitel a od roku 2018 radní městské části Praha-Vinoř

- jeho otcem byl režisér, scenárista a herec Ladislav Smoljak

Je boj s dezinformacemi v České republice dostatečný? Potažmo napříč Evropskou unií...

Je naprosto nedostatečný. Rusko už řadu let vede proti západnímu světu hybridní válku prostřednictvím dezinformací a psychologických operací šířených přes sociální sítě, řetězové e-maily a webové platformy.

Co nám tedy chybí k lepšímu potírání těchto zločinů?

Legislativa, která by stanovila jasná pravidla pro on-line prostor. Ta se musí samozřejmě vytvořit. Ale všechno k tomu konečně spěje a možná tomu paradoxně pomůže i ta současná bezohledná válka Ruska proti svobodnému světu.

Co je podle vás vlastně dezinformace?

Je to svébytný psychologický konstrukt, který má jediný účel: vzbudit v lidech vztek, nenávist a frustraci. S realitou nemá většinou vůbec nic společného. Je to úplně jiný vesmír.

Celá řada dezinformací se objevuje v souvislosti s ukrajinskými uprchlíky. Měli bychom naléhat na EU, aby nám s nimi pomohla?

Naléhat netřeba. Mluvil jsem s řadou představitelů evropských institucí a všichni jsou zajedno v tom, že zemím, do kterých je teď ruskými bombami a raketami vyháněno civilní obyvatelstvo, je určitě nutné co nejdřív pomoct. O tohle nemám obavu.

Má Česká republika kapacity, aby u nás někteří Ukrajinci zůstali trvale?

Pevně doufám, že se Ukrajinci budou moci do svých domovů zase vrátit. Rusko nemůže Ukrajinu okupovat donekonečna a tuhle příšernou neospravedlnitelnou válku prostě nesmí vyhrát.

