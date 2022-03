Vlastizrádci v Česku dál pracují pro Putina. Placení, ale i ti pitomci, co zadarmo šíří propagandu, říká Pavel Bělobrádek

Sociální sítě či internetové diskuse jsou opět plné dezinformací, trollové se po úvodním šoku z inaze ruských vojsk na Ukrajinu oklepali a znovu šíří lži i polopravdy šikovně zabalené to kabátu uvěřitelnosti. Policie už stíhá prvního dezinformátora.

Před několika dny bylo vypnuto několik webů, další kroky se zřejmě chystají. „Za normální situace bych byl proti. Ani sami podnikatelé by je nevypnuli. Jsme ale ve válce, která se fyzicky projevuje na Ukrajině krvavými boji, u nás dezinformační dlouhodobou kampaní,“ říká pro Čtidoma.cz Pavel Bělobrádek.

Situace se tedy zásadně změnila?

Ano. Hybridní válka je vedena proti naší svobodě a demokracii, proti EU, NATO a Ukrajině. Je reálná. Nikoli kvantitativní, ale kvalitativní. Je to již zjevné a netajené.

Proč k většímu boji proti dezinformacím nedocházelo už dříve?

Nyní už je jasné, že Putin je náš nepřítel a vyhlásil svobodném světu otevřenou a nezastíranou válku. Je to jako 11. září. I před tím existoval terorismus. Nyní nastal zlom a karty jsou otevřeny.

Pavel Bělobrádek

- v letech 2010 až 2019 předseda KDU-ČSL

- od ledna 2014 do prosince 2017 místopředseda Sobotkovy vlády pro vědu a výzkum

- nyní je poslancem

Když sledujete Vladmira Putina při jeho projevech, co si o něm myslíte?

Jen to nejhorší. Putin se ukázal v pravém světle a jeho vlastizrádní přisluhovači v ČR pokračují v práci pro něj. Jak ti placení, tak ti pitomci, co zadarmo šíří jeho propagandu proti Ukrajině, demokracii, EU a NATO. Včetně podvrhů nikdy nevyřčených slov demokratických politiků posílaných řetězovými e-maily.

Věříte, že tito lidé budou stíháni?

Putin zabíjí děti bratrského slovanského národa a je jedno, zda z paranoidní schizofrenie, megalomanistické pýchy, mocichtivosti, nebo snahy se zapsat do dějin. Podobně jako Hitler, a doufám, že stejně jako on skončí. A ano, doufám, že budou stíháni i jeho fanoušci a podporovatelé v ČR. Tedy ti, kteří ho ještě po této agresi dál obhajují.

Mnoho z jeho přisluhovačů prozřelo...

Ano, naštěstí. Vědí, co je Putin opravdu zač, že jde přes mrtvoly Rusů i Ukrajinců. Češi jsou nebývale jednotní, že viníkem je on. Na Hradě i v podhradí. Klidně by okupoval i nás, udělal si z ČR opět svoji kolonii. A je ochoten jít i do jaderné války.

Jsou reálné prosby ukrajinského prezidenta o zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou?

Zatím ne. Bez USA to nejde. Začala by 3. světová a možná i jaderná válka. Ale do budoucna se ani bezletová zóna nedá vyloučit, se všemi riziky a důsledky. Musíme se připravit na nejhorší. Důvěřuji stratégům NATO, že vědí, co dělají.

Je Česká republika, potažmo Evropská unie, připravena na příliv uprchlíků z Ukrajiny?

Určitě. A připravují se i na nejhorší scénáře. Bude nás to stát mnoho trpělivosti, peněz a úsilí. Riziko je, že spousta lidí po ochladnutí současné euforie začne střízlivět. Vzpomínáte na nadšení při šití roušek a současný přístup k nim? Musíme vydržet a být připravení dávat nejen ze svého nadbytku.

Jak to myslíte?

Tak, že vstupem Ukrajiny do EU budeme čistým plátcem a budeme jí významně přispívat. Ale to je správné. Vždyť nám za posledních 25 let postavili půlku republiky.

