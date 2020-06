V kostele našli 13 kilogramů výbušnin z války

„Vzhledem k tomu, že jsme v kostele už dřív našli samopal, nás to úplně nepřekvapilo,“ řekl farář Pavel Šenkyřík. Výbušniny podle něho byly pod podlahou ve věži v místech, kde se nachází měch varhan.

Překvapení při opravě varhan

Varhany v kostele právě procházejí generální opravou asi za 600 000 korun, která by měla skončit do Vánoc. Součástí oprav je i výměna podlahy napadené červotočem. Brigádníci nejdřív pod rozebranou podlahou našli několik válečků, další odkryl pyrotechnik. „Původně jsme ani nevěděli, o co se jedná. Z etymologie ale bylo jasné, že se jedná o něco s dynamitem,“ řekl Šenkyřík.

Přes 13 kilo výbušnin

Teprve přivolaný pyrotechnik určil, že v kostele ležely tři tříkilové náložky Geballte Ladung, tři svitky zápalnice a 41 průmyslových náložek Dynamon 1 o hmotnosti asi 4,1 kilogramu.

„Vzhledem k tomu, že část nalezené munice nebyla schopna delšího transportu, rozhodl pyrotechnik o jejím zlikvidování na bezpečném místě v okolí,“ uvedla Rázlová. Podle Šenkyříka munici do rána střežila policie a dnes ji pyrotechnik v katastru obce Martinice zlikvidoval.

Zbraň nalezli už o Velikonocích

Samopal Beretta vzor 38/42 nalezený zabalený v papíře pod podlahou kostela v úterý po Velikonocích, má policie. Podle zákona propadne do majetku státu, pokud se do půl roku nepřihlásí její majitel.

