Doktor Sova: Druhá vlna koronaviru přijde, může být ještě horší. Pomůže očkování proti chřipce

Národ se vzpamatovává z pandemie koronaviru a život v Česku se pomalu vrací do normálu. Provozovny fungují v omezeném režimu a to, že máme aspoň v kabelce nebo v kapse roušku, je pro všechny naprosto přirozená věc. Přesto v některých z nás panují obavy z druhé vlny koronavirové pandemie.

Epidemiolog Roman Prymula doporučil, aby se lidé před vypuknutím chřipkové epidemie nechali proti chřipce očkovat. Pokud se na podzim objeví chřipka i koronavirus, lze tyto nemoci snadno zaměnit. „Považuji to za správné, já sám jsem se nechal očkovat proti chřipce, a člověk pak lépe rozliší infekci koronavirem,“ potvrzuje MUDr. Oto Sova z výzkumného ústavu biologické substance BOOS.

Vrací se vymýcené nemoci

Další vlna koronaviru nás podle některých čeká na podzim. Z té má obavy i doktor Sova. „Ano, musíme se připravit na stejná omezení jako u první vlny. Může být ještě horší, protože lidé již ochabli ve střehu a jsou příliš sebejistí,“ upozornil Sova s tím, že očkování proti chřipce nás před samotným koronavirem samozřejmě neochrání.

Čeho bychom se ale měli bát mnohem více, je dnešní trend, kterým je neočkovat vůbec. A to zejména děti například proti černému kašli, spalničkám nebo spále. Tyto vymýcené nemoci se nyní vrací a jsou životu nebezpečné.

Děti nám umíraly před očima

Doktor Sova pamatuje dobu, kdy očkování nebyla dostupná a lékaři tak denně bojovali o dětské životy. „Bylo to hrozné, děti umíraly před našima očima a my jsme jim neuměli pomoci. Jednou jsem byl povolán do rodiny, která měla čtyři děvčata ve věku dva, čtyři, osm a deset let. Všechna trpěla spálou a měla vysoké horečky. Neměli jsme nic, jen acylpyrin a ručníky namočené ve studené vodě, které jsme střídali a snažili se horečku utlumit. Po celonočním snažení se nám to podařilo. Ale druhou noc, kdy jsem už službu neměl, osmiletá holčička bohužel zemřela. Nyní je naštěstí k dispozici očkování,“ vzpomíná doktor Sova na dobu, kdy očkování nebyla dostupná.

