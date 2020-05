Panuje legislativní chaos, starostové jsou v kleštích. Vláda nám všem bere peníze, ale nemá plán

Výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková řeší každý den prosby starostů, kteří chtějí vědět, kolik peněz jim přijde do rozpočtu. Zastavit plánované investice? Nebo jít do rizika, když netuší, co bude? Vláda bohužel nemá jasný plán. Celkem 16 miliard chce samosprávám vzít ministryně Schillerová jako podíl na kompenzacích pro živnostníky přesto, že jejich problémy rozhodnutími způsobila vláda. Dalších mínus 50 miliard v rozpočtech obcí je očekávaný výpadek v příjmech ze sdílených daní. Odnesou to lidé, nebudou nové chodníky, školky, kanalizace a další.

Výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková řeší každý den prosby starostů, kteří chtějí vědět, kolik peněz jim přijde do rozpočtu. Zastavit plánované investice? Nebo jít do rizika, když netuší, co bude? Vláda bohužel nemá jasný plán. Celkem 16 miliard chce samosprávám vzít ministryně Schillerová jako podíl na kompenzacích pro živnostníky přesto, že jejich problémy rozhodnutími způsobila vláda. Dalších mínus 50 miliard v rozpočtech obcí je očekávaný výpadek v příjmech ze sdílených daní. Odnesou to lidé, nebudou nové chodníky, školky, kanalizace a další.

Paní ředitelko, vláda rozhodla o drastickém snížení rozpočtu městům a obcím, jak se to v praxi projeví?

Dám vám příklad. Když pracujete, očekáváte nějaký příjem. Doma se s manželkou domluvíte, že si vezmete hypotéku na koupi bytu, protože máte zaměstnaneckou smlouvu na dobu neurčitou a neměl by tedy být problém. Druhý den jdete do práce a zaměstnavatel vám sdělí, že vám příjem snižuje na polovinu. Jdete domů, vše si spočítáte a řeknete si, že to ještě zvládnete. Jenže následující den se dozvíte, že s platem půjdete na třetinu. A že se vlastně neví, jestli to bude alespoň ta třetina, nebo zda o práci nepřijdete úplně. Přijdete domů a co uděláte? Hypotéku si nevezmete. Takže obrovská nejistota. A přesně tak se nyní cítí města a obce.

Samosprávy dnes vůbec netuší, co bude? Nemají žádný výhled a alespoň jasně dané, co a za jakých podmínek jim stát vezme a kolik peněz jim přijde?

Přesně tak, to je ten největší problém. Nikdo netuší. A to vláda říká, aby města a obce investovaly, protože to je správná cesta. Jistě, že je správná! Ale rozpočty byly počítané v nějaké ekonomické situaci s jasnou predikcí. Což se naprosto zhroutilo, protože vyšlo několik nových zákonů, které mají na příjmy velký vliv. Například parkování zdarma, odpuštění nájmů nebo kompenzační bonusy pro živnostníky a tak dále.

Nesouhlasíte tedy s opatřeními pro živnostníky tak, jak je vláda nastavila?

Ale souhlasíme a podporujeme je. Uvědomujeme si, že je potřeba ekonomiku nastartovat a toto je jedna z cest. Je to ovšem mínus do rozpočtů obcí. Starosta přitom netuší, co přijde zítra. Neustále se na něj sypou novely zákonů a on nemá šanci se v tom zorientovat, natož aby mu někdo jasně řekl, co bude za pár dní, za týden, za měsíc. Je třeba mít na paměti i fakt, že starostům hrozí i trestní stíhání za porušení rozpočtové kázně. Tak co mají teď dělat? Všichni přeci potřebují vědět, co bude, jaký má vláda plán, aby se podle toho zařídili.

„Mluvili jsme s premiérem Babišem i se členy vlády pomocí videohovoru a všichni jsme se shodli na nezbytnosti nastartování investic ve městech i obcích. Každá koruna investovaná obcí přinese v konečném důsledku efekt na několika místech včetně státního rozpočtu. Teď je ale nutné přejít od slov ke skutkům. Do podzimu, kdy se očekává druhá vlna kovidové epidemie, máme chvíli na vydechnutí. To je doba na rychlé oživení ekonomiky, nalití peněz do území a stanovení jednoznačných pravidel. Zkrátka konec chaosu a hurá do práce, tedy do investic.“

Na podzim se očekává druhá vlna pandemie koronaviru. Nemělo by se už teď pracovat na opatřeních, na plánech, co přesně se krok za krokem stane, pokud to opravdu přijde?

Od začátku jsme říkali, že i my jako Svaz měst a obcí chceme být v expertních skupinách. Máme zpětné vazby z celé republiky, poměrně přesně víme, kde je co potřeba a po čem starostové nejvíce volají, čemu nerozumí a tak dále. Říkali jsme, ať s námi věci probírají, poradíme, co je reálné. Nevzali nás nikam ani v minulosti, ani dnes. Takže ani nevím, zda nějaké týmy, které se zabývají případnou druhou vlnou, existují.

Vysvětlil vám alespoň někdo, proč vláda bere peníze právě městům a obcím? Je to asi nejjednodušší řešení...

Vnímali jsme to tak, že stát potřebuje co nejrychleji peníze a co nejdříve je vyplatit potřebným. To je v pořádku, souhlasili jsme. Ale logicky budeme chtít, aby nám to stát kompenzoval. Nejhorší je totiž ta salámová metoda, kterou pomalu ukusují a ukusují. A hlavně tiše, dopředu nám nikdo nic neřekne.

Jak byste si tedy představovala, že by měla komunikace probíhat?

Kdyby někdo z vlády hned na začátku přišel a řekl, že to udělají tak a tak, protože peníze nutně potřebují pro živnostníky a nechtějí nechat tuto skupinu padnout, ale že nám vše vynahradí v létě nebo na podzim, jsme s tím všichni v pohodě. Chápete, ani tato základní komunikace nepřišla. My jsme absolutně netušili, co kdy přijde. Zákony se schvalovaly v nouzovém režimu bez připomínkového řízení, věděli o nich poslanci, jinak nikdo.

Teď jestli to chápu dobře, „hraje“ už se hlavně o rozpočty na další roky, protože letošek je ztracený?

Z hlediska územní samosprávy ztracený není. Rezervy z loňských let většinou jsou a hlavně není možné přerušit smlouvy a investiční akce, které už jsou rozjeté. Rok 2021 je ale samozřejmě daleko více ohrožený z hlediska příjmů. My se budeme snažit, aby bylo nastaveno financování z národních zdrojů. Je také třeba dodat, že ještě nikdo neví, jak to bude s financováním z Evropské unie. Pokud vím, tak víceletý finanční rámec ještě nebyl podepsaný.

Může tedy dojít k výpadku v čerpání dotací?

Upřímně, nevím. Ale může dojít i k tomu, že některé projekty nebude možné realizovat nebo se budou proplácet zpětně. Největší výpadek je však pro města a obce cash flow, to bude nejvíce ohrožující. Bude záležet na tom, jak budou starostové optimističtí a budou věřit v restart ekonomiky.

K čemu se teď tedy starostové přiklání, budou šetřit nebo investovat, jak radí vláda?

Je to složitější. V první řadě mají přísnou kontrolu, na rozdíl od vlády. A za porušení rozpočtové kázně jim hrozí docela kruté sankce, je tam i osobní odpovědnost starostů pod hrozbou vysokých finančních pokut. Nevím, jak to mají na ministerstvech, jestli i paní ministryně financí musí skládat účty. Starostové tedy teď počítají a kalkulují, protože se nesmí dostat do dluhové brzdy. Kdyby se to stalo, následovaly by sankce a navíc by v následujících letech dostávali méně peněz do rozpočtu. Takže jsou v kleštích. Utrácet mohou do výše očekávatelného příjmu. Ale kolik to vlastně bude? Kdo jim to řekne? Nikdo.

Radka Vladyková

- v listopadu 2014 se stala starostkou Jesenice

- od roku 2018 je výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí

- je vdaná, má tři děti

- jejím politickým vzorem je Margaret Thatcher

Není to tedy tak, že jsou dnes nejvíce biti starostové, kteří v minulosti investovali, brali si půjčky na rozvoj města? Kdyby teď měly tyto finance na účtech, mají relativní klid...

Jasně, tak to je. A ještě jedna věc. Nikdo nechápe, že město má na účtu třeba 100 milionů. Ale je připravena zakázka například na stavbu nové základní školy nebo čistírny odpadních vod. Zaplatí první fakturu a hle, najednou zbylo 20 milionů. Takže mluvit o tom, co je nyní na účtech, je špatně, když se neví, jaké jsou závazky. Disponibilní je v mnoha případech jen malá část z toho, co je vidět „zvenku, stát tohle neví. Praha má na účtech miliardy, postaví se první stanice metra D a část bude pryč. Tak jak to může někdo brát jako rezervu?

Paní Schillerová říkala, že obce a města mají rezervy, takže je výpadek příjmu nepoloží...

Je to její úhel pohledu, kdy řeší cash flow bez dalších souvislostí. My se na věc díváme pohledem závazků a investic. Takže i když číslo paní ministryně vypadá obrovské, v reálu to tak není.

Co třeba uvolnit pravidla pro národní dotace, nebylo by to dnes řešení?

Toto je cesta, kterou jsme se snažili vyjednat. Ministerstvo pro místní rozvoj nám zaslalo tabulku převisu dotačních titulů z národních zdrojů. Bohužel chybou úředníka k nám dorazila s velkým zpožděním, takže ji teď zpracováváme. Chceme, aby na projekty, které už byly připraveny, dala vláda peníze a vypsala další programy. Protože začít co nejrychleji investovat je jedna z hlavních cest, jak ekonomiku oživit. Bylo by fajn, kdyby se do toho opět dostaly i firmy, které v minulosti se žádostí o dotaci neuspěly kvůli nějakým zanedbatelným pochybením nebo na ně peníze prostě nevyšly.

Jsou starostové ve větší panice kvůli koronaviru, nebo kvůli chaosu, který zde vláda vytváří?

Já bych řekla, že vládne legislativní chaos a že podnikatelská sféra je na tom úplně stejně. Nejistota z toho, co přijde, to je hrozný pocit. Potřebujeme pro města a obce jasně dané legitimní plány, s čím můžeme pracovat. Jistota je to, co není. A do toho ještě obrovské sucho, které také nikomu nepřidá.

