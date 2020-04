Odložení nájmů: Odsunout problém z jednoho na druhého není řešení. Tím by byla pouze podpora

Asi každý, kdo musí platit nájem, má starosti. Zvlášť, když jste přišli o příjem. Je jedno, zda jste zaměstnanec nebo firma. Potřebujete kontinuální příjem peněz, abyste mohli platit za teplo, elektřinu, nájem, úvěry či jídlo. Vláda nařídila omezení, kterými zavřela obchody a podniky a zahájila řetězec problémů OSVČ, firem i zaměstnanců. To nelze vyčítat. Problém bude, když z krize nepomůže a náklady za omezení přenese na podniky, které se už znovu nerozjedou. To by stát vyšlo hodně draho.

Dnes už epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula obrací a podporuje myšlenku promoření společnosti. Jenže vláda teprve přichází s návrhy náhrad pro zavřené podniky.

Jedním z návrhů je odklad nájemného. Vláda vlastně tvrdí, že má pronajímatel poskytnout nájemci bezúročný úvěr na 2 roky. Návrh totiž říká, že pronajímatel má počkat 2 roky na platby nájemného za aktuální tři měsíce, když je zavřeno asi měsíc a neví se, kdy se otevře. Pronajímatel má z nájmu, který nedostane, zaplatit DPH, co nedostal a čekat. Jeho povinnosti ho ale nikdo nezbavil. S trochou nadsázky: Pokud nebudou tato opatření doplněna vládní podporou pronajímatelů, mohou podnikatelé – pronajímatelé vyčkat na otevření domácích potřeb, v nich si zakoupit pevný provaz a následně s ním naložit dle libosti.

Zavřené obchody bez peněz na otevření

To je jeden ze scénářů, když vláda nepomůže přímo zavřeným obchodům s penězi na nájem. To, že „odloží“ splácení, samozřejmě znamená jen odsunutí problému do budoucna, ne řešení. Protože stát nechá obchody, aby se finančně vyčerpaly, když jsou zavřené. Ano, máme tu „slavný“ kurzarbait (kompenzace mzdy zaměstnancům). Ale ten dle posledního návrhu vlády znamená, že obchody musí nejdřív zaplatit mzdy zaměstnancům a státu odvody a až pak jim milostivě stát pošle 60 – 80 % peněz jako náhradu.

Jenže na to obchody už často nemají. A ve chvíli, kdy to půjde, prostě neotevřou. Představte si obchodní centrum, kde je třetina až polovina obchodů zavřená. Bude se vám tam chtít utrácet? Navíc, za co má obchod pořídit nové kolekce? Nebo si budete chtít v létě kupovat jarní zboží? Obchody, stejně jako jiné podniky potřebují podporu od státu, jinak neúměrně přibude nezaměstnaných a krachů.

Když nedostanete zaplaceno, nezaplatíte ani vy

Odsunutí problému na pronajímatele bytů, obchodů, výrobních hal je jistě líbivé řešení. Ale znamená to, že stejně nájemné musíte zaplatit a když nemáte z čeho, tak zavřete navěky. Pokud by vám pronajímatel počkal, tak se dostane do problému právě on. Vláda říká, že zajistí firmám – (pronajímatelům) posun splácení jejich úvěrů, přitom ale potichu z návrhu zákona o odsunutí splátek půjček některé úvěry vyjmula. Banky mají silné loby, o tom evidentně není sporu, návrh zákona je dnes podle hesla „Pronajímatelé musí a banky mohou, stát nic“. Je toto opravdu pomoc?

Bezúročné půjčky či odložení splátek jen pro někoho

O co jde? Pokud pronajímatel nedostane za 3 měsíce nájem, nebude mít peníze na splácení jeho úvěrů. Když vláda přicházela se zákonem o nájmech, slibovala, že pronajímatelům pomůže, že odsune splátky jejich úvěrů, případně že zajistí překlenovací bezúročné úvěry. Jenže do návrhu zákona se na poslední chvíli vložilo vyloučení (par. III, odst. 6, písmeno k) úvěrů s „instrumentem zajištění úroku“. Typicky jde o úvěry na nemovitosti, tedy právě úvěry, které mají developeři a obchodní centra a logistické parky atd. Je jen logické, že banky si chtějí omezit případné ztráty, ale stát takto přenese problémy banky na pronajímatele. Přitom kdyby pomohl obchodům a jiným podnikům s nájmem, je věc vyřešena. V principu je špatně, že vláda do takových vztahů mezi nájemcem a pronajímatelem vůbec zasahuje. V čem je problém třeba pro pronajímatele obchodů?

Je to typické opatření, kdy se s vaničkou vylije dítě. Zde se plošně přenášejí náklady, nerozlišuje se. Kdyby opatření směřovalo na podporu malým a středním českým firmám, tak by se dalo pochopit, takto je to paskvil. Proč má český podnikatel sanovat ztráty multinacionálním obrovským firmám, které daní jinde?

Další Kocourkov je v délce odkladu. Návrh říká, že pronajímatel má počkat na nájem 2 roky, má z nich zaplatit DPH a čekat. Jeho samotného povinnosti platit náklady ale nikdo nezbavil. Místo, aby se dočkali podpory, stát jim ještě naloží. Proč se odkládá nájemné zrovna za 3 měsíce? Proč má pronajímatel platit DPH na dva roky dopředu?

Černý scénář je dominový efekt

Zavřené obchody přibližují kolaps ekonomiky, ale mají i zásadní vliv na psychologii lidí. Lidi přicházejí o práci, o příjmy, neplánují nakupovat, firmám bude chybět cash flow (přísun peněz). Nyní právě tím trpí zavřené obchody a podniky a pokud to vláda přenese dál, budou trpět i podniky v „druhé“ linii. Co se stane?

Obchodyju se neotevřou, nebudou mít na nový rozjezd, když nedostaly příspěvek na nájem

Zavřená obchodní a logistická centra, která nedosáhla na překlenovací úvěr

Sníží se počet stavěných bytů, zvýší se jejich cena

Snížené příjmy státu z daní

Zvýšené náklady státu na podporu nových nezaměstnaných

Samozřejmě pak silné finanční fondy skoupí podniky před krachem a přesune se kapitál od malých k velkým.

Co by pomohlo

Už jsme to zmínili. Celkem jednoduše to zformulovali ve společné výzvě nejdůležitější oborové asociace Česka, tedy Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Hospodářská komora ČR a Český výbor asociace nákupních center:

Poskytnutí dotace nejméně ve výši 50 % z čistého nájemného na nájemné za období uzavření provozoven dle rozhodnutí vlády. Tímto navazujeme na vyjádření ministryně financí, kde sdělila, že stát bude hradit škody, a ne ušlý zisk.

V případě, že budou pronajímatelé povinni odložit splatnosti úhrad za nájemné o více než 3 měsíce, byla na tyto odložené platby poskytnuta garance státu ve výši minimálně 50 % nominální hodnoty.

Po dobu odložených splatností byla odložena i povinnost hradit DPH.

Tak uvidíme...

