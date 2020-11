Vláda podpoří 20 miliony korun potravinové banky. V sobotu proběhne potravinová sbírka v obchodech

Babiš řekl, že v pátek dostal dopis od předsedy České federace potravinových bank. Je podle něj problém, že kvůli epidemii koronaviru se na jaře neuskutečnila potravinová sbírka. „Takže jim skutečně chybí to zboží, chybí jim asi 500 tun trvanlivých potravin. Jsou to velice důležité potraviny pro charitativní organizace, pro matky samoživitelky, pro lidi, kteří to skutečně potřebují,“ řekl premiér.

20 milionů od státu

Požádal proto ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO), aby potřebných 20 milionů korun ve státním rozpočtu našla. „V pátek by to vláda měla schválit, že bychom jim dali 20 milionů a oni si ty potraviny nakoupí sami,“ poznamenal.

Sbírka bude v sobotu

Babiš dodal, že v sobotu se bude konat v různých potravinových řetězcích sbírka potravin. „Tak by bylo fajn, kdyby je všichni naši občané podpořili,“ řekl. Je podle něj důležité, aby lidé potravinovým bankám právě v tomto období pomohli.

Zapojí se obchodní řetězce

Sbírku potravin podle webu projektu organizují ve všech krajích potravinové banky a Česká federace potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací společenské odpovědnosti. Podílí se na něm také Charita ČR, Armáda spásy, Naděje a Slezská diakonie. Do sbírky se zapojí vybrané prodejny obchodních řetězců Albert, Billa, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Lidl, Makro, Rossmann, Tesco a e-shopy Rohlik.cz a iTesco.

Nakoupit a darovat

Lidé v obchodě, jejichž seznam naleznou na webu projektu, nakoupí trvanlivé potraviny nebo drogerii a za pokladnami je darují dobrovolníkům v zelených zástěrách s logem sbírky. Ti je poté převezou do potravinových bank.

