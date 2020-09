Vojtěch jako ministr zdravotnictví končí. Nahradí ho Prymula

Ministr už před několika dny připustil, že měl trvat na tom, aby se roušky začaly nosit uvnitř znovu povinně už od začátku září. „Dělali jsme všechno pro to, abychom ochránili naše občany před nákazou a troufám si tvrdit, že jsme to v první vlně zvládli velmi dobře.“ Je přesvědčen, že udělal pro zvládnutí epidemie maximum. „Nemám se zač stydět,“ řekl. Odchodem chce vytvořit prostor pro "nové řešení epidemie koronaviru, která nás bude dál provázet.

Od pondělí ji bude znovu řešit i Ústřední krizový štáb, který fungoval na jaře v době nouzového stavu. Od poloviny srpna přibývá i hospitalizovaných a lidí, kteří v souvislosti s nemocí covid-19 zemřeli, od začátku epidemie jich je přes 500. Odborníci ale upozorňují, že tyto nárůsty odpovídají stavu epidemie před zhruba dvěma týdny. Současné vyšší počty nakažených se v počtech lidí ve vážném stavu teprve projeví.

Opozice po tom volala opakovaně

Vojtěch tvrdil, že za jeho éry se podařila řada změn ve zdravotnictví dokončit nebo nastartovat. Z věcí, které se mu za necelé tři roky ve funkci podařily, jmenoval zahájení elektronizace zdravotnictví, reformy psychiatrické péče nebo budování sítě urgentních příjmů v nemocnicích. Podařilo se podle něj také zastavit úbytek zdravotních sester nebo vrátit význam dohodovacímu řízení mezi zdravotními pojišťovnami a jednotlivými segmenty zdravotní péče, ve kterém se rozdělují prostředky z veřejného zdravotního pojištění.

Opozice k odchodu ministra zdravotnictví vyzývala kvůli nezvládnutí epidemie opakovaně. Vojtěch poděkoval premiérovi, že mu dal důvěru řídit resort zdravotnictví. Babiš ale ministra v posledních měsících opakovaně kritizoval. Premiér také řekl, že od května neřeší epidemii vláda, ale zodpovědnost nese ministerstvo zdravotnictví.

Faktem je, že Vojtěchovi se zřejmě docela uleví. Jasně, funkce ministra je jistě prestižní a v životopise vypadá dobře. Ovšem ve chvíli, kdy na vás v přímých přenosech útočí premiér, je to docela složité. Pokud není člověk natoli otrlý, že je mu kvůli tučné výplatě všechno jedno, na jeho psychice se to zkrátka projevit musí. Takže, pane Vojtěchu, užijte si klid, potřebujete to.

