Majitelka oděvní firmy píše Vojtěchovi: Povolili jste nám otevřít, ale znemožnili jste zboží prodávat

Vážený pane ministře,

jsem majitelka české oděvní firmy Sophia Bohemia s.r.o. (výrobce dámského oblečení) a tedy, jak jistě víte, patřím k podnikatelům, kteří byli vládními opatřeními v rámci koronovirové epidemie nejvíce postiženi. Vzhledem k tomu, že jsme 100% závislí na českém maloobchodním prodeji, přišli jsme ze dne na den v plném rozsahu o odbyt našich výrobků. Na skladě nám zůstává nejen nakoupený materiál, ale i vyrobené zboží, které se, vzhledem k sezonnosti oblečení, stává v podstatě neprodejným (jistě chápete, že jde o nemalé částky a ze strany státu jsme se nedočkali téměř žádné pomoci).

Jako většina šících dílen v České republice jsme na vládní opatření vydaná 14. března 2020 paradoxně zareagovali tak, že jsme naše výrobní kapacity nabídli k šití textilních roušek, z velké části zdarma, těm, kteří je nejvíce potřebovali. Znám tedy velice dobře všechny hygienické normy, které se k výrobě ochranných prostředků pojí. Patří k nim i závěrečná fáze, tj, dezinfekce napařovacími žehlicími systémy. Ráda bych se Vás tedy zeptala, pokud jsou majitelé obchodů s oděvy schopni zajistit žehlení a napařování oděvů přímo na prodejnách (většina maloobchodních prodejců tyto systémy má), jaký je důvod k tomu, aby jim bylo znemožněno zkoušení oblečení na prodejnách.

Pokud vím, oblečení se prodává i v rámci supermarketů typu Tesco a Lidl, kde se tento problém až do dnešního dne neřešil. Specializovaní prodejci oděvů jsou připraveni, a je to jejich standardní přístup, dodržet a zajistit hygienická opatření na nejvyšší úrovni. Pokud bude zboží po vyzkoušení v kabinkách, které budou personálem také ihned dezinfikovány, neprodleně propařeno žehlicím systémem, nevidím žádný důvod k tomu, aby se oblečení nemohlo na prodejnách zkoušet. V opačném případě se to dá chápat tak, že jste sice maloobchodníkům s oděvy umožnili otevřít prodejny, ale zároveň jste svými nařízeními znemožnili jakýkoli prodej. Děkuji za odpověď.

- Tereza Pobořilová, Mgr., jednatelka Sophia Bohemia s.r.o. -

