Epidemiolog Maďar: Vláda rozhodla na základě představ rezortu průmyslu a obchodu, já bych byl opatrnější

Jak vnímáte pro většinu lidí zřejmě překvapivé uvolňování opatření, které včera oznámila vláda?

Vláda rozhodla na základě představ rezortu průmyslu a obchodu vše urychlit a nezbývá než si přát, aby to nezpůsobilo neštěstí. Epidemiologové by byli opatrnější.

Je situace až tak jiná jak před několika dny, kdy například pan Prymula tvrdil, že hranice zůstanou zavřené možná až dva roky, pan prezident Zeman hovořil o roku...?

Každý den nám přináší o trochu větší míru jistoty, epidemiologická data jsou teď velmi příznivá a o to těžší je komunikace s ekonomickou sférou, že ještě není vyhráno. Jejich způsob uvažování je přes miliardové ztráty hospodářství.

Laik si může říkat, zda vůbec všechna ta opatření byla nutná, když i dnes počet nakažených stále stoupá. Nebo se opravdu situace tak zásadně změnila k lepšímu?

Jsme na tom velmi dobře, dosavadní preventivní opatření nás uchránila před nejhorším. Z epidemiologického hlediska je však stále důvod k obavám. S virem se zřejmě budeme muset naučit žít a zvyknout si na jeho přítomnost na delší dobu.

Blíží se léto, myslíte si, že budou moci proběhnout například tábory, a pokud ano, tak v jakém režimu?

Moc bych si přál, aby tábory být mohly, a to už v červenci. Uvidíme, jestli plán rychlého otevírání obchodů a zejména nákupních center, který si vláda včera stanovila, nezhorší situaci v květnu natolik, že by to zhatilo další plány. Doufám, že kvůli zhoršené epidemiologické situaci nebudeme muset brzdit. Vše se ukáže v následujících týdnech. A podmínky táborů se budou řešit až podle toho.

Jak dlouho budeme „žít s rouškou“? A není to vlastně docela dobrá prevence i s ohledem na jiná koronavirová onemocnění?

Myslím, že do června povinně plošně, potom podle individuálních okolností a hlavně uvnitř. Ale na podzim je se začátkem sezony respiračních nákaz budeme asi zase nosit více. Když má někdo infekci dýchacích cest, neměl by mezi ostatní lidi a když už musí, například do lékárny, měl by si roušku určitě dát.

Jak jste vnímal rozhodnutí soudu, který zrušil čtyři nařízení ministerstva zdravotnictví, bylo to podle vás nutné?

Můj osobní názor je, že je to čistý formalizmus a zviditelňování právníků. Myslím, že kasační stížnost na dané rozhodnutí soudu může uspět. V principu šlo vždy o rychlost reakce, o ochranu zdraví lidí. Stejně ta mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví vždy předtím schvalovala vláda. To je prostě pohled právníků, pro nás lékaře je to často jiný svět a velmi odlišný způsob uvažování.

Měl by být prodloužen nouzový stav?

Čtvrteční výrok soudu způsobil, že k prodloužení nouzového stavu téměř jistě dojde. Hlavně proto, aby bylo v případě nutnosti možné opět chránit rychle a efektivně životy lidí a nebylo to právně napadáno.

