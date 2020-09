Nemocnice odkládají operace. Připravují se na podzim na kvůli koronaviru zmatené i vyděšené pacienty

„U nás se to bohužel děje naprosto běžně. Lidé k nám chodí napřímo i s banálními onemocněními, což samozřejmě zatěžuje naše lékaře, kteří by měli řešit až těžké případy. S příchodem podzimních viróz a chřipky čekáme, že takových případů řádově přibude a lidé zkrátka i přes veškerá doporučení přijdou rovnou do nemocnice,“ potvrzuje MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel Nemocnice Jihlava.

Není to snadné ani levné

Potvrzení, nebo vyloučení diagnózy přitom podle něj není levné a ani snadné. „Jenom zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky, kteří provádějí odběry a jsou v kontaktu s příchozími by nás na jaře stálo asi 100 000 korun denně.“

Důvodů, proč lidé přijdou rovnou do nemocnice je mnoho – někteří svého praktika nemají, nejsou nikde registrováni. Buď praktického lékaře dosud nepotřebovali, nebo jsou původem ze zahraničí. Řada lidí sice svého praktika má, ale protože pracují v jiném městě a jejich praktický lékař je daleko, volí alternativu nejbližší tomu, kde reálně žijí. „Na jaře jsme se bohužel setkali s tím, že praktický lékař v době rizika ordinaci zavřel a neordinoval ani po telefonu,“ dodává MUDr. Velev.

Mohou jít až na 1000 vzorků

Na zvýšený provoz se v souvislost s podzimem chystá také vinohradská nemocnice. „Připravujeme se na vyšší počet pacientů, kteří budou chodit na odběry na základě doporučení od praktiků. Ze stávajících 300 odebraných vzorků denně jsme připraveni jít na 1000. V laboratořích tak zvyšujeme kapacitu – nakupujeme více chemikálií, posilujeme personál, nyní jsme kupovali nový přístroj, který udělá testy rychle – do 90 minut,“ vypočítává ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, FCMA.

Kromě toho v nemocnici opět aktivují tzv. fever clinic na centrálním příjmu interních oborů, ve kterém lékaři oddělují hned při vstupu pacienty se zánětlivými onemocněními projevujícími se kašlem a horečkou od pacientů, kteří mají například infarkt. „V praxi to znamená, že ty, kdo kašlou, a mají teplotu a máme u nich podezření na zápal plic nebo embolii nebo právě covid-19 izolujeme do doby, než dostaneme jejich výsledky PCR. Na podzim hodláme zrychlit testy natolik, aby se nám pacienti nehromadili. Což byl problém na jaře. Je to ale dost drahé, takže je využijeme především pro sporné případy.“

Náklady o miliony vyšší

Zvýšené náklady spojené s uzpůsobením nemocnice na podzimní vlnu infikovaných, se pohybují v řádu milionů korun, ruku v ruce s tím jdou výpadky spojené s odkládáním péče – především ortopedických operací, náhrad kloubů atp.

Nemocnice se tak snaží šetřit a fungovat co nejvíce efektivně. „Vyhledáváme aktivně nové léky, především ty, které umí nahradit originální a jimž skončila patentová ochrana. Další výrobci tak dostanou zelenou vyrábět je také. Například v našem gastroenterologickém, revmatologickém či dermatologickém centru léčíme vhodné pacienty biosimilárními přípravky, tedy novými verzemi existujících biologických léků, u nichž vypršela patentová ochrana. Cena tzv. biosimilars je řádově nižší a jejich vlastnosti se shodují s originálními biologiky. Léčbu tak navíc zpřístupňujeme mnohem většímu počtu pacientů v kraji, než by dříve bylo možné,“ doplnil ředitel jihlavské nemocnice.

KAM DÁL: Středočeské ANO je znovu k smíchu. V rámci kampaně vyrukovalo s taktikou dvě jména, jeden člověk.