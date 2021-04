Vyhoštění ruských diplomatů je jen první nutný krok. Generál Šedivý popisuje, co musí následovat

Na sobotní tiskové konferenci premiér Andrej Babiš a ministr vnitra i zahraničí Jan Hamáček oznámili, že se agenti ruské tajné služby GRU podíleli na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, při kterém zahynuli dva čeští občané.

Přehodnocení přístupu k bezpečnosti

V reakci na tento akt bylo vyhoštěno osmnáct ruských "diplomatů", či lépe řečeno agentů. „Jedná se o první krok, musí následovat další. Samozřejmě je třeba, aby byly koordinovány se spojenci. Předně musí být přehodnocen přístup k tématu bezpečnosti České republiky jako obecnému tématu,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz generál Šedivý.

Bezpečnost podle něj musí být chápána jako kategorie, u které neplatí kompromis. „Do budoucna bychom také neměli být závislí na energiích, tedy na plynu a ropě z Ruska. A logicky musí být vzato v úvahu i to, že se to týká i jaderné energetiky.“

Musíme se připravit na odvetné kroky

Jsou tu ale i další "položky", například armáda je stále závislá na ruských strojích a zbraních. I to by se mělo podle Šedivého změnit. „Je třeba se ruských, ale často ještě i sovětských zbraní a zbraňových systémů urychleně zbavit,“ má jasno generál.

„Budeme se muset připravit i na možné odvetné kroky v podobě omezování podnikatelských aktivit na území Ruska,“ upozorňuje Šedivý, který si nemyslí, že se prezident Zeman omluví bezpečnostním složkám, které za jejich práci pojmenoval "čučkaři".

Měl by jejich práci ocenit

„Neznám přesné důvody, proč byli naši zpravodajci označováni „čučkaři“. Ale nejen tento případ ukazuje na to, že naše zpravodajské služby splnily svou úlohu a měly by být také tak oceněny. Pomlouvat vlastní zpravodajské služby by neměl ani pan prezident. Věřím, že se tyto a jiné podobné výroky na adresu našich zpravodajců nebudou opakovat, jejich práce je velmi obtížná a ne vždy bezpečná. Pan prezident se asi zpravodajcům, zejména BIS, veřejně neomluví, to mu není vlastní, ale ocenit jejich práci by měl,“ doplnil pro Čtidoma.cz generál Jiří Šedivý.

