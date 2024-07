Medvěd útočící na Rusy, krokodýl ve Vltavě a lehké dívky s hroznýšem. Historky kolem Discolandu Sylvie připomínají akční film

Discoland Sylvie byl pojem v celé Praze. Klub na Palmovce, který patřil Ivanu Jonákovi, byl v devadesátých letech jedním z klíčových míst noční Prahy. Potkali jste tam nejpopulárnější tuzemské i zahraniční celebrity, ale i tehdejší špičkové politiky a mafiánské bossy. Už to je slušný základ pro to, aby se na takovém místě odehrávaly zajímavé příběhy. Některé z nich sdílel se světem sám Ivan Jonák, jiné lidé, kteří se s ním v Discolandu měli možnost setkat, a nejednou obsahovaly divoká zvířata, pro která měl Jonák slabost.

Ivan Jonák své zážitky popisoval v autobiografické knize Drogy, sex a revoluce, jiné sdíleli jeho tehdejší přátelé a kumpáni i roky po podnikatelově smrti v roce 2016. Ivan Jonák se nebál při provozování svých byznysů používat mafiánské praktiky. Mimo diskotéku patřil k Discolandu Sylvie třeba i erotický klub Veronika, pojmenovaný taktéž po jedné z Jonákových dcer a nacházející se ve spodních patrech stejného domu v Primátorské ulici v Libni.

Takové kluby měly návštěvníkům přinést nejen erotické vyžití, ale slovy jejich provozovatele jim také „ukázat něco, co ještě v životě neviděli“, jak Jonák uvádí na dobových záběrech dokumentu Polosvět sexklubů, který se mimo jiné zabýval Veronikou. Právě proto byla v domě v Libni k nalezení i exotická zvířata, pro která jejich majitel našel i jiné využití než jako atrakci v erotickém byznyse.

Medvěd proti ruským gangsterům

Své o tom věděl třeba medvěd Míša, o kterém vyprávěl Filip Turek, bývalý závodník a současný politik a europoslanec, který se o Jonáka staral po jeho propuštění z vězení. Podle něj použil Jonák medvěda při léčce na ruské výběrčí výpalného. „Přišli Rusové a chtěli milion měsíčně. Ivan povídá: ‚Milion, pánové, to je hodně peněz, musím to probrat s kolegou.‘ A servírky byly na tuto situaci naučené, měly na baru roztok s medem v injekční stříkačce a těm Rusákům to nastříkaly na oblek. A když Ivan řekl, že to musí probrat s kolegou, pustil medvěda a Míša je začal svlékat drápama z těch sak. Rusové skákali z okna, ujížděli audinou osmdesátkou a Ivan na ně z okna střílel Coltem 1911,“ vypráví Turek v podcastu V.O.X. TV.

Venčení krokodýla ve Vltavě

Ve výše zmíněném dokumentu ČT odhaluje další zážitky s exotickou zvěří známý DJ Uwa, vlastním jménem Uwe Vaník, který byl kdysi s Jonákem jedna ruka a Discoland zažil v dobách jeho největší slávy. Uwa dostal skvělý nápad, jak vyvenčit krokodýla Kubu. „Zavážeme mu tlamu, uděláme mu obojek, dáme ho na dlouhý lano a vykoupeme ve Vltavě,“ líčí v dokumentu a vypráví, jak krokodýla přivázali na sovětský náklaďák ZiL-131 a vyvezli jej k blízké Trojské lávce. „No a jak couvali do té řeky, břeh se utrhl a ten ZiL s Ivanem zajel celý pod vodu,“ říká známý DJ. Krokodýl naštěstí zůstal přivázaný k náklaďáku a celý výlet přežil bez újmy. Z celé akce se jako zázrakem dochovalo dobové video.

S hroznýšem ho podvedla striptérka

Jonák většinu exotických zvířat vlastnil. Proč tomu tak bylo, objasňuje ve své knize. Mělo to hlavně ekonomické důvody. Jedna ze striptérek, součástí jejíhož čísla byl i hroznýš královský, totiž Jonáka takříkajíc vzala na hůl. Za jednoho dvanáctikilového hada, který měl přes dva metry, platil tehdy Jonák tři tisíce korun. „Dívka ode mě požadovala částku tři tisíce korun denně. Vystoupení s ním bylo fascinující, ale za měsíc jsem za něj vyplatil devadesát tisíc, což mi připadalo moc,“ píše Jonák v knize a doplňuje, že hroznýše nakonec ve zverimexu koupil za pouhých devět tisíc korun.

Zvířat se báli i policisté, kteří si pro Jonáka šli

Když měl být Ivan Jonák zatčen za objednávku vraždy jeho manželky, policisté si byli dobře vědomi, že v Discolandu mohou narazit na různé živočišné druhy. „Nikdo se nehlásil. Ne, že by měli strach z Jonáka, ale z těch medvědů,“ vypráví o prekérní situaci v podcastu Fight Cast One bývalý elitní vyšetřovatel Jan Štoček. „Napadla mě spásná myšlenka, že se můžeme vydávat za pracovníky rozvodných závodů a k Jonákovi se tak snadno dostat,“ vypráví, jak na Jonáka nakonec vyzráli. A skutečně, léčka zabrala a Jonák byl zatčen. Za objednávku vraždy své ženy nakonec u soudu dostal osmnáct let vězení.

