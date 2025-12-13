Betlém jako znak Vánoc a narození Ježíška. Pár slov z historie a co v něm nesmí chybět
Na světě existují miliony betlémů. Tento symbol, který dnes najdeme pod každým druhým stromečkem, přežil dlouhá staletí a lidé si události s ním spojené připomínají dodnes. Nahlédněte do fascinující historie a symboliky Betléma, jež z něj udělaly jeden z nejdražších a nejčastěji kopírovaných uměleckých artefaktů světa.
První Betlémy vznikaly v kostelech v románském období. Časté materiály, ze kterých byly zhotoveny, byly dřevo, keramika, vosk, sklo, chlebová střída, korek, papírovina a textil. Jesličky „představují vlastně klanění pastýřů, andělů a králů ... Matka boží, dítě i všichni kolem stojící a okolo se vznášející jsou drahocenně vyšňořeni, na jejich parádu vynakládá každý dům velké částky,“ citují Goetheho autoři knihy Evropské Vánoce.
Já bych rád k Betlému
Základním symbolem všech Betlémů světa jsou nepochybně jesle neboli krmelec pro zvířata ve chlévě, kam Panna Maria položila své děťátko. Betlém samotný má vždy jednotné uspořádání a má několik částí. Nejdůležitějším prvkem je Svatá rodina - Ježíšek, Maria, Josef, osel a volek a anděl zvěstovatel. Rozšířenou scénu pak tvoří pastýři s ovečkami, kteří bývají zpravidla na levé straně. Pak jsou tu tři králové s doprovodem na pravé straně. Celou scénu dokresluje křoví tvořené darovníky, hudebníky a stromy, zvířata a kulisy.
„Marii se naplnil čas k porodu a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo,“ píše se v Novém Zákoně. Příběh zrození Krista pak vypráví snad každý Betlém z jakékoliv historické etapy a ve všech zemích světa. Panna Maria bývá zpravidla vyobrazena v symbolické červeném šatu a modrém plášti. Její starý muž Josef buď klečí u Ježíška v jesličkách nebo stojí se svící a opírá se o hůl. Vůl a osel pak vzdávají úctu k dítěti. Jsou ty dva pastýři, z nichž první reaguje na anděla a zvedá hlavu a ruku a druhý se opírá o pastýřskou hůl.
Příběh s jesličkami
V roce 1223 na Štědrý večer v lese u vsi Greccio Umbrii se světec František z Assisi zasloužil o jesličky, které tvořilo korýtko se senem a součástí byli též postavičky volka a osla. Nádherný artefakt měl takový úspěch, že se sem hrnuli lidé ze všech stran, přičemž František z Assisi zde kázal o Dítěti z Betléma. Dal si za cíl posílit takto křesťanskou víru, což se mu nadmíru podařilo. Nebyl to ale první Betlém, co kdy byl. Jeho význam ovšem spočívá v tom, že se stal inspirací a podnětem pro další cestu řádu minoritů či františkánů, kteří se stali věrnými podporovateli a šiřiteli jesliček.
My tři králové jdeme k vám
U žádného Betléma nikdy nesměli chybět tři mudrcové či mágové přinášející dary. V minulosti je malíři zobrazovali často v dlouhých kalhotách a s čapkami na hlavě. Latinsky se jim říkalo Caspar, Balthasar, Melchior. Jednak představovali tři stadia lidského věku a význam měly i jejich dary. Nejstarší z nich byl v historii symbolem královské důstojnosti, mudrc středního věku byl spojován se symbolem božství a ten nejmladší plnil funkci symbolu utrpení.
V betlémech byli vždy zajímaví andělé v bílé říze, kteří jako poslové Boha zvěstují narození Ježíše. Často se vznášejí a muzicírují. Nad betlémem se často objevuje anděl s cedulkou Gloria in excelsis Deo. Ačkoli se Betlémy v průběhu staletí proměnily, jejich věčné jádro – příběh lásky a nového začátku – s námi rezonuje stejně silně dnes jako před stovkami let.
Zdroj: autorský článek
