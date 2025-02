Jako malý si Walt Disney nesměl hrát, jeho otec byl tyran. Dnes jeho jméno a filmy zná každý

Do Hollywoodu putoval s pouhými 40 dolary v kapse. Jeho cestu k úspěchu a slávě lemovala i řada neúspěchů. Disney se ale nevzdal a hnal se za svým snem a stal se jedním z neplodnějších filmařů v historii. Věřil, že nic není nemožné, a prosadil mnoho převratných technologických pokroků ve zvuku, barvách a vyprávění příběhů.

První krůčky nebyly snadné

Na počátku 20. století se tvořily animace zcela jinak než dnes. Jednak na nich pracovaly desítky nebo i stovky lidí a jednak každá fáze pohybu vyžadovala jinou kresbu. Pro jeden gag – třeba spadnutí na zem – bylo potřeba i 120 kresbiček. Dnes při animaci usnadňuje práci počítač a vše jde daleko rychleji.

V počátcích Disneyovy animované tvorby bylo vlastně šťastnou náhodou, že něco nevyšlo. S kamarádem Ubbem Iwerksem se nejdřív pokusili podnikat na volné noze, ale neúspěšně. Jednou pak dostali práci ve firmě Kansas City Slide Company, která se specializovala na výrobu kreslených reklamních filmů do kin. A právě zde si Disney uvědomil, co je to pravé – v jeho případě to byly animované filmy. Spojil tak svoji lásku k divadlu a filmu a nesmírné kreslířské nadání.

Jako chlapec miloval němého komika Charlieho Chaplina a jeho grotesky, které se staly věčnou inspirací pro jeho animovanou tvorbu. Tak jako Chaplin si vymyslel omšelého tuláka na okraji společnosti. Disney stvořil nejprve němého a později mluvícího myšáka Mickey Mouse, jak se dočteme v knize Špatní žáci, rebelové a jiní géniové od L. Y. Koláčka.

Sněhurka – klasika v novém kabátku

Snad nejvíce jej proslavila animovaná verze klasické pohádky o Sněhurce. Byl to jeho první celovečerní kreslený film. Vložil do něj hromadu peněz a tuto sázku do loterie vyhrál. Nejenže se mu vložené peníze vrátily a film mu vydělal balík, získal také Oscara za „filmové novátorství“ a snímek se zařadil do historie jako jeden z nejúspěšnějších v dějinách kinematografie. Když dílo tvořil, hodně riskoval, protože kdyby nedošlo k úspěchu a film by v biografech propadl, Disney by se dostal do dluhů, které by těžko splácel. On ovšem zvítězil na plné čáře.

Skloubil výtvarný a divadelní talent

Již za doby gymnaziálních studií hráli s kamarádem Waltem Pfeifferem roli třídních bavičů. Oba se rádi předváděli a vytvořili si číslo, kterým bavili ostatní spolužáky. Jednou Disney dostal od učitelky zadání realisticky nakreslit polní květinu. On rostlinu věrně nakreslil, ale s obličejem a rukama. Kantorka jeho dobrý úmysl nepochopila a vztáhla si to na sebe. Myslela, že se jí posmívá, a tak dostal trest. Ale právě jeho schopnost dát přírodě lidskost ho dovedla k nebeské kariéře.

Dětství a dospívání neměl vůbec snadné. Jeho otec byl tyran a nutil ho již od útlého věku pracovat nejprve na farmě a později jako novinového poslíčka. Disney měl přísný zákaz si hrát, i když to často přes hrozící trest porušoval. Bonbóny, čokolády a hračky mu byly cizí. Musel vstávat ve tři hodiny ráno a denně pracovat do úmoru. Není se čemu divit, že zanedbával školu. Později si Disney u otce prosadil večerní kurzy kreslení. Jako mladík studoval na McKinleyově umělecké škole a vydával školní kreslený časopis Tiny Voice (Hlásek). Tuto školu bohužel nedokončil, protože cítil povinnost vůči své vlasti a narukoval za první světové války do armády.

Možná právě těžké dětství ho nasměrovalo do showbyznysu a k touze dát dětem radost a vyvolat v nich smích. Jeho postavičky baví malé i velké dodnes. A v disneylandech po celém světě už dnes možná víc než na plátně. Jeho filozofie mluví za vše, když říká: „Všechny naše sny se mohou splnit, pokud máme odvahu jít za nimi.“

