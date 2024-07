Maminka Carmen Mayerovou prosila, ať si Kostku nebere. Pravý otec jí zemřel v zajetí

Přes půl století vztahu, který by jim mohl kdekdo závidět, už mají Carmen Mayerová a Petr Kostka za sebou. Patří k nejúžasnějším hvězdným párům. Přesto nechybělo mnoho, aby se tihle dva vůbec nevzali, maminka legendární herečky totiž měla proti jejímu nastávajícímu námitky. „Celý její život je na knihu, možná na několik. Je úžasné, co má tato legenda za sebou,“ tvrdil Čtidoma.cz znalec českého showbyznysu, fotograf Pavel Rousek.

Už dětství Carmen Mayerové naznačilo, že nepůjde po prošlapané cestičce. Svého biologického otce nikdy nepoznala. Její maminka, temperamentní Španělka původem z Mallorky, se totiž zamilovala do německého důstojníka, s nímž měla dvě holčičky – Aidu a právě Carmen. Jenže voják skončil jako zajatec v Jugoslávii, kde podle všeho zemřel. „To vše se ale už dělo v době, kdy byla maminka budoucí herečky vdaná za malíře Karla Mayera. Právě on ji přivedl do Trutnova, odkud mu paní Antonie utekla za zmíněným důstojníkem,“ vysvětloval pro Čtidoma.cz Rousek.

Ovšem Mayer se ukázal jako ryzí charakter, protože manželku i s nemanželskými dcerami opět vzal k sobě a dívenky přijal za své. Mayerová se sice později dozvěděla pravdu, jedinému otci, kterého kdy poznala, však nikdy neprozradila, že ji zná. „Nechtěla, aby si myslel, že ho má třeba o něco méně ráda, protože není ‚pravý‘ táta.“

Rozvod a osudová láska

Mayerová zůstala po válce v Československu, chtěla studovat, ale soudruzi byli proti, kádrový profil ji tedy „nahnal“ do náruče herectví. V divadle v Hradci Králové se seznámila s Maxmiliánem Hornyšem, měli spolu dceru Kateřinu. „Byl mnohem starší, navíc ji podváděl. Takže se rozvedli a herečka se vydala do Prahy, kde ‚zakotvila‘ v Městských divadlech pražských. A pomalu nadcházel čas, aby se dala dohromady s panem Kostkou,“ usmíval se Rousek.

Poprvé se viděli ve Zlíně, ale žádná láska na první pohled se nekonala. Až právě v Městských divadlech pražských. Začali spolu chodit, pak i žít, což ale nebylo vůbec snadné. Její dcera si musela zvykat, navíc Kostka do vztahu přišel se dvěma dcerami. „Jeho první žena totiž zemřela při tragické autonehodě. Pan Kostka se o holky staral.“

Oba herci se všemožně snažili, aby vytvořili fungující rodinu. Problém byl ale třeba i v tom, že obě babičky dělaly mezi dětmi rozdíly, neměřily všem stejným metrem, nenosily všem stejné dárky. „Jediný, kdo se prý choval normálně, byl Jiří Kostka. Byl to pravý muž, gentleman, který věděl, jak alespoň trochu pomoci,“ uvažoval Rousek.

Návod na spokojené manželství? To ne

Možná by hodně lidí čekalo, že se Petr Kostka a Carmen Mayerová vezmou při první možné příležitosti. Tak to ale nebylo, svatba se konala až v roce 1972. Navzdory tomu, že maminka Carmen Mayerové, v té době už slavné herečky, byla zásadně proti tomu, aby se brali. „Možná v sobě měla blok, věděla, jak může být manželství zrádné. Navíc Kostka měl dvě děti, všechno bylo takové složité. A paní Carmen už jednou vdaná byla a víme, jak to dopadlo.“

Každopádně „do toho“ šli a nikdy nelitovali. Mnohokrát čelili dotazům, jak na fungující manželství, jak to udělat, aby klapalo. Herečka ale vždy říkala, že žádný návod nemá. „Důležité je mít respekt,“ uváděla s úsměvem a dodala, že ji manžel nikdy nezklamal, protože je rovný a čistý chlap.

Z jejich čtyř dětí se do herectví pustila pouze Tereza Kostková. „Už mnohokrát potvrdila, že po nich má obrovský talent. Rozhodně svému jménu nedělá ostudu. Pěkné je i to, že slavní rodiče pro ni nikdy nechtěli žádnou protekci. Spíš naopak, trvali na tom, aby se prosadila sama. Snad i díky tomu je také úžasnou herečkou,“ doplnil pro Čtidoma.cz Rousek.

Zdroj: autorský článek

