Babiš oblékl olympijský dres a kritizoval „chudý“ sport. Vládě dává za příklad kolabující Maďarsko

Volební kampaň pro Andreje Babiše nikdy nekončí. Jak to ale vypadá, předseda hnutí ANO zaparkoval svůj karavan, kterým loni objížděl voliče, do garáže. K lidu totiž promlouvá pomocí krátkých videí na sociálních sítích. Na to nejaktuálnější si Babiš oblékl nikoliv bílé tričko za osm tisíc korun, ale rovnou český olympijský dres. Mluvil totiž o tom, jak vláda podle něj zanedbává sport.

Za příklad dává Hušáka

„Vždy se ptám, proč ty tradiční strany neudělaly nic pro sport. Ministr školství, pan Fiala, toho času omylem premiér naší země, to dovedl na tři a půl miliardy, my jsme končili deseti a půl,“ začíná Babiš a na mysli má zřejmě rozpočet ministerstva školství, které však nezahrnuje pouze sport. „A představte si, kdyby Aleš Hušák nepostavil O2 arenu, tak bychom možná nebyli ani mistři,“ vzpomíná Babiš na nechvalně známého manažera, který si nechával vyplácet milionové odměny, zatímco jeho firma a zároveň jeden z největších sponzorů českého sportu krachoval.

Fiala nestaví, Babiš jen sliboval

„Co se tady vlastně postavilo nového?“ ptá se Babiš. „No, teďka v Brně se něco staví. A proč tady nikdo nepřemýšlel, že potřebujeme skutečně moderní stadiony?“ dodává expremiér, který v roce 2019 třeba slíbil postavit rychlobruslařskou halu, když veřejnost slavila úspěchy Martiny Sáblíkové. Když použijeme Babišova slova, netušíme, nakolik je hala moderní, ale skutečná rozhodně není, protože se nikdy ani nekoplo do země.

Inspirace u Orbána

„Nenáviděný Orbán, novodobá totalita, postavil nejmodernější stadiony v Evropě za osmdesát miliard. Atletický, fotbalový a další. Takže by bylo dobré, kdyby pan premiér konečně něco pro ten sport udělal a řekl Stanjurovi, že sport si zaslouží minimálně deset miliard na provoz a minimálně deset dvacet miliard na výstavbu nových sportovišť,“ hází Babiš desítkami miliard korun, jako by šlo o drobné a český rozpočet jimi přetékal. „Tohle všechno my budeme řešit, když se vrátíme do vlády,“ slibuje předseda hnutí ANO. Kde na to vezme peníze, však nepřibližuje.

Maďarsko na pokraji krachu

Inspirace u Maďarska, které si teď muselo půjčit miliardu eur od čínských bank a jehož veřejné finance jsou rekordně zadlužené, je poměrně diskutabilní, zvláště když se Babiš tváří jako řádný hospodář. Orbánův režim má také problémy s dodávkami ropy a kvůli přibližování se Rusku se dokonce uvažuje o jeho izolaci v rámci Evropské unie.

Orbán slouží Babišovi jako příklad ale jen ve vybraných oblastech a ne vždy je to sázka na jistotu. Babiš také kdysi prosazoval, aby Česko zavedlo regulaci cen benzínu a nafty podle vzoru právě Orbánova Maďarska. Když tam ale zkrachovala třetina benzínových pump a lidé stáli na benzín a naftu dlouhé fronty, Babiš zarytě mlčel a doufal, že si na jeho vzývání Orbána nikdo nevzpomene. Do Maďarska, které se s podobnými krátkozrakými rozhodnutími potýká neustále, však Babiš pro inspiraci stále chodí. Uvidíme, jak mu to pomůže u podzimních voleb.

