Krásné dívky zabil a zbavil orgánů. Tajemného českého „chirurga“ policie nikdy nechytila

V Československu na začátku devadesátých let řádil vrah, kterého policie nikdy nechytila. Měl z kriminalistického hlediska velmi zajímavý podpis – svým obětem naprosto bezchybně odstraňoval orgány. Proč to dělal a zda jde o pohledného blonďáka, se kterým se zavražděné dívky viděly krátce před smrtí, se zřejmě už nikdy spolehlivě nedozvíme.

Když se po sametové revoluci otevřely v Československu hranice na Západ, pro mnoho dívek vyvstala nová příležitost, jak se podívat do světa a naučit se jazyk. Stát se au-pair a starat se o děti v zahraničních rodinách – takové příležitosti se chtěla chopit i jednadvacetiletá Dita Hrabánková, dívka, která si šetřila na studium vysoké školy, pracovala ve stavební firmě a učila se jazyky. Vyhlédla si agenturu, která nabírala au-pair dívky do Itálie.

Podivný dotazník

Dita vyplnila dotazník, který byl neobvykle podrobný. „Byl to formulář, kde agentura požadovala po Ditě i trochu nevšední informace. Například krevní skupinu nebo zda podstoupila nejrůznější lékařské zákroky nebo vyšetření. Nicméně Dita měla v hlavě jen vysněnou cestu, a tak formulář zkrátka vyplnila a nevěnovala mu žádnou větší pozornost,“ říká novinář Václav Janata v podcastu Hlasy zločinu, který se podivnému případu věnoval.

Rande s Markem

Pak se ale stalo něco, co s její budoucí vysněnou kariérou nemělo zdánlivě příliš společného. V následujících dnech potkala v autobuse mladíka Marka, který se jí velmi líbil, a dokonce ji oslovil. Domluvili si schůzku na následující den. Z té se ale Dita nikdy nevrátila a její tělo bylo nalezené o několik týdnů později. „Našla se v děsivém stavu, pohozená u zdi Průhonické botanické zahrady. Z toho pohledu se včetně soudních lékařů dlouho vzpamatovávali. Mladé někdo odborně vyňal orgány, byl to naprosto neobvyklý případ na tu dobu,“ říká ve výše zmíněném pořadu zkušený krimireportér Jakub Kvasnička.

Jako při pitvě

„Vrah použil řez obráceného písmene V směrem od krku, to je typický postup při pitvě. Byl to zcela neobvyklý případ na tu dobu,“ citují novináři tehdejší vyšetřovatele. Na místě činu našli kriminalisté spoustu podivných detailů. „Měla na sobě tmavé kalhoty, tričko, a co nás opravdu zarazilo, byla jedna její lodička, kterou jí pachatel zastrčil mezi kalhoty a kalhotky,“ pokračují zprávy z místa. Tohle nikdy předtím policisté nezažili a logicky se domnívali, že šlo o práci nějakého devianta s medicínským nebo veterinárním vzděláním.

Jaká byla souvislost s tajemným Markem, kterého potkala v autobuse? Hrál roli také podivný dotazník, který vyplňovala v agentuře, a mohla se stát obětí mezinárodního obchodu s orgány? Kolem případu panovalo spoustu nezodpovězených otázek. Zanedlouho se zjistilo, že Dita není zřejmě jedinou obětí tajemného „chirurga“.

Stejný případ se stal i v Ostravě

Podobným způsobem znetvořenou dívku našli několik měsíců před Ditou i na druhém konci republiky, v Ostravě. Dvaadvacetiletá Kamila Fajtová se večer pohádala s přítelem v autobusu. On z něj vystoupil a ona pokračovala dál autobusem číslo 44 v Ostravě-Porubě. To bylo naposledy, kdy ji viděli živou. „Okolo jedné hodiny ráno jsem slyšela venku nějaký dívčí hlas, který volal o pomoc. Vyšla jsem na balkon, ale protože byla mlha, tak jsem nic neviděla. To volání jsem slyšela několikrát. Pak už bylo ticho. Tak jsem šla spát,“ vypověděla tehdy jedna ze svědkyní podle dobových zdrojů. Její lhostejnost zřejmě sdílelo více lidí.

Kamilu našli až po osmnácti dnech, ve velmi podobném stavu jako Ditu Hrabánkovou. Žádné vnitřní orgány, odborně vyjmuté. „Vypadalo to jako gumová panna, ale musel to být člověk, protože bylo vidět oko a otevřený hrudník,“ cituje Kvasnička svědka, který tělo našel. Byla uškrcena stejně jako Dita Hrabánková. Policisté samozřejmě tyto případy spojili, a dokonce našli člověka, který by je mohl mít na svědomí.

Byl to ostravský Chirurg?

V ostravské galerce narazili na člověka, kterému říkali Chirurg. Byl svalnaté postavy, vysoký blonďák, přesně jako Marek v případu Dity Hrabánkové. Chodil do posilovny, byl třikrát trestaný za sexuální agresi a zároveň posedlý přírodními vědami. V minulosti studoval chemii, obdivoval i medicínu a chvíli se živil jako výrobce drog. Kamilu Fajtovou podle svědectví partnerky velmi dobře znal, i když policii tvrdil opak. Vypověděl, že v době vraždy Kamily byl u příbuzných v Německu, detektor lži ale prokázal opak. K obvinění z vraždy to ale nestačilo, tím méně k prokázání toho, že tenhle člověk byl onen Marek z případu Dity Hrabánkové, ačkoliv se podařilo prokázat, že i v Praze často pobýval.

Měly obě vraždy spojitost s Chirurgem? Zavraždil je kvůli vlastní úchylce nebo pro obchod s orgány? To jsou otázky, které se ve spojitosti se smrtí dvou krásných dívek nikdy nepodařilo prokázat a zůstanou tak zřejmě nevyluštěnými záhadami československé kriminalistiky, nad kterými dodnes kroutí hlavou i ti nejzasvěcenější.

