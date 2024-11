Hvězda partičky Čurko má temnou rodinnou minulost. Jeho bratr vraždil, spekulace o kanibalismu

Měl pomáhat ke smrti lidem, kteří chtěli ukončit svůj život. Jde zřejmě o nejzáhadnější případ slovenské kriminalistiky, který ani po svém tragickém konci nezodpověděl zásadní otázky kolem hlavního aktéra, Mateje Čurka. Ten podle soudů zabil minimálně dvě ženy, další vraždy se mu nepodařilo prokázat.

V dětství pobodal kamaráda

Matej Čurko se narodil v roce 1968 v Košicích. Stal se vojákem v záloze, pracoval jako ajťák a vzorně se staral o svou rodinu. S bratrem, nyní známým hudebním skladatelem, si v dětství nebyl příliš blízký, bližší vztah měl vždy k matce a babičce. Byl extrémně matematicky nadaný, ale ve škole patřil spíše mezi introverty. První náznak toho, že v jeho psychice nebude všechno v pořádku, přišel v jeho třinácti letech. Tehdy měl pobodat svého jedenáctiletého kamaráda ze sousedství. Putoval do psychiatrické kliniky, kde pobyl několik měsíců. „Ani na té klinice však nezjistili, že by měl mít sadistické, či dokonce nekrofilní sklony,“ říká v podcastu Hlasy zločinu Václav Janata, dlouholetý krimireportér.

Servis sebevrahům

Na takovou diagnózu zřejmě bylo příliš brzo. I v dospělosti se v počátku zdálo, že je vše v pořádku. Matej Čurko žil běžný život na malé slovenské vesnici. Nepřirozeně hodně času však trávil v chatovacích místnostech, což mu dokonce způsobilo problémy v zaměstnání. „Jak se později ukázalo, hledal na internetu lidi, kteří chtějí spáchat sebevraždu, a nabízel jim jakýsi servis, že tu sebevraždu provede za ně,“ dodává Jakub Kvasnička, specialista na kriminální případy, ve výše jmenovaném podcastu. Tímto způsobem mimo jiné narazil na švýcarského občana, který chtěl ukončit svůj život.

Podal si inzerát

Švýcar měl psychické problémy a rozhodl se pro sebevraždu. V jistém zákoutí internetu objevil bizarní inzerát „Kanibal hledá čerstvé mrtvoly, například oběti nehod nebo sebevrahy.“. Švýcar nejdříve inzerát považoval za vtip, nakonec ho ale přemohla zvědavost a s Čurkem si začal dopisovat. Ten ho postupně přesvědčil, že už ochutnal lidské maso a že touží sníst jeho penis. Posílal mu také fotografie kusů ženských těl s tvrzením, že jde o jeho práci. Zaslal mu dokonce fotografie jámy, kterou připravil pro jeho tělo. Švýcar nakonec souhlasil s osobním setkáním, tam ale došlo k tragédii.

Místo oběti přišel policista

Švýcar se nakonec zalekl a vše oznámil tamní policii. Ta kontaktovala své slovenské kolegy, a tak se stalo, že na setkání s domnělým kanibalem Čurkem vyrazil místo jeho budoucí oběti policejní agent. Na smluveném místě se měli setkat a Čurka zatknout. Na místě nebyl samozřejmě jen policejní agent, ale i policejní speciální jednotka s odstřelovačem. Ve chvíli, kdy Čurko dorazil na místo, si jej policejní agent ani nevšiml. Měl totiž dokonalé mimikry náhodného kolemjdoucího či turisty.

Sedmkrát jej zasáhli

Jakmile policista zjistil, že jde o podezřelého, okamžitě odhalil svoji identitu a pokusil se Čurka zatknout. V tu chvíli se ale stalo něco, co nikdo nečekal. Čurko totiž vytáhl zpoza opasku zbraň a pokusil se policistu zastřelit. Vtom zakročili policisté ze speciální jednotky a několikrát Čurka postřelili. I když se lékaři po převozu Čurka do nemocnice snažili ze všech sil, na následky sedmi zásahů zemřel. Policista byl velmi vážně zraněn, ale přežil. Smrtí údajného kanibala se tak policejní práce velmi zkomplikovala.

Hrůzný nález

Nakonec po proniknutí do Čurkova počítače našli policisté hroby dvou žen poblíž Kysaku u obce Sokol, kde vrah s rodinou bydlel. Pomohly jim k tomu GPS souřadnice, které měl Matej Čurko v počítači uložené. Jde tak o jediné potvrzené oběti. Podle policie jich ale mohlo být podstatně více. Vyšetřovatelé objevili i děsivý oltář, kde Čurko zřejmě oběti vraždil. Případ měl však i zahraniční dohru. V Itálii například tamní policisté označili dalších osmadvacet žen, které se teoreticky mohly stát jeho oběťmi. Vzhledem k tomu, že Čurko zemřel, se už pravda nikdy neukáže.

Bratr: Je lepší, že to takhle skončilo

Když se Marián Čurko dozvěděl o tom, co jeho bratr spáchal, byl v šoku. „Byli jsme s manželkou a našimi čtyřmi dětmi na výletě v Londýně. Právě jsme seděli v Hyde Parku, když mi máma volala, že se bratr zapletl do přestřelky. Brácha se věnoval sportovní střelbě a měl doma zbraně. Tak jsem si myslel, že měl asi problémy s nějakými vagabundy. V hotelu jsme pak ale na internetu zjistili, že jde o vraždu,“ řekl Marián Čurko deníku Nový Čas. „Říkali jsme si, dokonce i máma, že je to tak pro nás pro všechny lepší, když to takhle skončilo. Pozůstalým tak zůstane alespoň nějaká naděje, že to mohlo být jinak. Už se nikdo nedozví, jak to bylo ve skutečnosti a co ho k tomu vedlo,“ řekl vrahův slavný bratr.

